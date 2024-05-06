Казахстан – лидер экономического роста в СНГ

Экономика Казахстана за год выросла на 5,1% в годовом исчислении. Это самые быстрые темпы за десятилетие, чему способствует более сильный производственный сектор. Благодаря таким показателям страна обогнала всех соседей в Содружестве независимых государств, сообщает Zakon.kz.

По прогнозу Института экономических исследований (ERI) совокупный рост стран СНГ в 2024 году составит всего 2,7%, и это явное замедление после 2023 года.

Среди причин аналитики выделяют: международные санкции против некоторых стран, сокращение торговли, высокие процентные ставки, нехватку рабочей силы, истощенные инвестиционные потоки и высокую инфляцию. Особенно сильно эти факторы повлияют на результаты в Беларуси, России и Украине.

Если сравнить показатели по странам СНГ, то картина будет следующей.

Азербайджан: +2,6%

По прогнозу экономика страны наберет хорошие показатели благодаря высоким темпам роста инвестиций в основной капитал. При этом снижение инфляции и смягчение денежно-кредитной политики будут повышать покупательную способность. Добавим еще один плюс – устойчивый спрос на энергоносители в Европе. Из рисков – возможное возобновление военного конфликта с Арменией.

Беларусь: +1,8%

В этой стране возможен спад. Аналитики считают, что экономический рост Беларуси может сократится вдвое по сравнению с 2023 годом. Рост инфляции, более высокий уровень безработицы и международные санкции будут сдерживать внутренний спрос, а предполагаемое ослабление динамики в России снизит рост экспорта.

Россия: +2,1%

Экономика в этом году рискует потерять темп по сравнению с 2023 годом. Причины – международные санкции, жесткая денежно-кредитная политика, более высокая инфляция и слабый рубль. Из плюсов – восстанавливающийся внешний сектор, опирающийся на экспорт нефти и газа.

Казахстан: +4,3%

Казахстан на этом фоне выглядит очень неплохо, хотя рост ВВП страны замедлится и, по мнению ERI, не достигнет целевого показателя правительства в 6%. Мешает этому слабый рост инвестиций в основной капитал (по прогнозу он составит менее трети уровня 2023 года). Из плюсов – сильная добыча нефти.

Прогноз инфляции по странам СНГ в 2024 году такой: