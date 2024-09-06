Как научить школьника правильно обращаться с деньгами и копить на свои цели

Школьное время хорошо подходит для того, чтобы обучить ребенка финансовой грамотности. Так как именно в этот период дети часто сталкиваются с реальными ситуациями, на примере которых можно научиться правильно обращаться с деньгами. Подробнее об этом – в материале Zakon.kz

Не секрет, что деньги играют центральную роль во многих сферах жизни. Следовательно, учиться правильно управлять финансами следует и взрослым, и детям. Но большинство школ не уделяют достаточного внимания финансовому образованию детей, и эта функция чаще всего ложится на плечи родителей.

Эксперт по личным финансам Акжунис Брасилова говорит, что начать обучать детей финансовой грамотности можно еще до школы: в возрасте 4-5 лет.

"В старших классах, как правило, сознание детей сформировано. По этой причине объяснять детям, что такое деньги, как они работают, в чем их принципы и ценность, необходимо с раннего возраста. В 5-6- летнем возрасте можно начать читать и изучать вместе с ребенком специальные книги по финансовой грамотности". Акжунис Брасилова

В начальных классах ребенку следует рассказать о финансовых целях. С тем, чтобы ребенок стал понимать, что если сразу тратить до нуля все деньги, полученные от родителей, то дойти до своей цели у него не выйдет.

Эксперт обращает внимание, что дети не всегда понимают, что такое экономия. Научиться экономить самостоятельно им поможет лишь опыт управления деньгами.

"Детям нужно давать карманные деньги в возрасте 6-7 лет, даже если транспорт и питание оплачены заранее. Необходимо давать карманные деньги, чтобы ребенок мог ими управлять сам. Да, поначалу он, скорее всего, будет их полностью тратить, но это неплохо, так как он должен прожить этот опыт. Это необходимо для того, чтобы у ребенка не сформировалось убеждение, что деньги всегда только на будущее и их нельзя потратить сегодня. Он должен сам пройти этот этап и со временем понять, что если он будет продолжать только тратить, то не накопит на свою цель". Акжунис Брасилова

При этом эффективнее для финансового обучения будет давать деньги не каждый день, а раз в неделю детям младшего школьного возраста и раз в месяц – подросткам. С помощью этого метода ребенок постепенно научится распределять средства на определенный период, а не расходовать всю сумму за пару дней.

Эксперт подчеркивает, что со школьниками необходимо открыто говорить о деньгах и бюджете. Можно вместе с ним планировать семейную поездку за рубеж и объяснять, что цели есть не только у ребенка, но и у родителей, а также существуют общие финансовые задачи, и они не менее важные, чем его личные. Полезно проводить семейные часы, посвященные финансовым планам. Когда вся семья обсуждает и считает бюджет, чтобы каждый член семьи наглядно видел, из чего состоят доходы и расходы, и как, исходя из этого, можно прийти к разным финансовым целям.

Перечисленные методы могут привести к хорошим промежуточным результатам и позволят детям быть более финансово образованными в будущем и не совершать ошибок своих родителей, считает эксперт.

Кроме этого, можно применять и другие способы для развития финансовой грамотности школьника.

Личный бюджет

Вовлекайте ребенка в процесс составления бюджета. Например, подсчитайте вместе, сколько вы расходуете на карманные деньги, обеды и транспорт. Продемонстрируйте, что относится к обязательным тратам (транспорт и питание), а что к необязательным (фастфуд, сладости, игрушки), и сколько денег необходимо на каждую из этих категорий.

Планирование покупок

Также вместе с ребенком можно составить список товаров, необходимых для учебы, сравнить цены на них в разных местах и выбрать наиболее подходящие варианты. Это также позволит объяснить, почему цены на одни и те же товары отличаются, и как выбирать товар, исходя не только из цены, но и обращать внимание на качество.

Можно предложить школьнику завести дневник расходов, где он будет записывать, сколько потратил на обеды, снеки или развлечения. Это позволит ему увидеть, на что уходят деньги, и возможно, пересмотреть свои расходы.

Небольшие финансовые задачи также будут полезны для финансового обучения. Например, поручите ребенку рассчитать, сколько денег ему понадобится на неделю, если он захочет что-то купить, помимо обязательных расходов.

Но прежде всего каждому родителю нужно стать примером для своего ребенка. Расскажите ему, как вы планируете бюджет семьи, избавляетесь от ненужных расходов или благодаря чему вам удается копить деньги. Поделившись своим опытом финансового планирования, вы поможете и школьнику лучше усвоить эти навыки.