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Денежный период: какие знаки зодиака ждет финансовый успех в мае

астрология, деньги, прогноз, фото - Новости Zakon.kz от 08.05.2024 12:08 Фото: Freepik
Май может стать весьма успешным с точки зрения финансов для многих знаков зодиака. Для кого месяц откроет новые финансовые возможности, а кому следует соблюдать осторожность в денежных вопросах, в материале Zakon.kz.

В мае происходит интересное соединение финансовых планет – Юпитера и Урана. Это может принести неожиданные приятные финансовые успехи, и даже создать возможности для большой прибыли при определенных условиях, говорит профессиональный астролог Ирина Абдраимова.

По ее словам, эти две планеты при гармоничном соединении с Нептуном, который также относится к финансовой планете и фиктивной планете Лилит, создают хорошие условия для финансового роста.

В частности, месяц может стать успешным для Тельцов, Раков, Дев, Козерогов и Рыб. Особенно с деньгами может повезти людям, рожденным примерно с 15 по 21 число месяца.

"Для них это период удачи, успехов, выигрышей. Если где-то будет идти какой-то розыгрыш, то они могут в нем участвовать и не бояться риска, так как для них это хороший период. В том числе, можно заключать договора, начинать сотрудничество в бизнес-проектах и прочее". Ирина Абдраимова

Также май будет гармоничным месяцем для Скорпионов. Однако им следует быть более осторожными и внимательными, чем вышеперечисленным знакам зодиака.

"Скорпионы могут переоценить свои возможности, а когда переоцениваешь, то можешь что-то недополучить", – пояснила Ирина Абдраимова.

Менее удачным в финансовом плане май будет для Львов и Водолеев, которым также следует соблюдать осторожность, не участвовать в финансовых авантюрах и ни в коем случае не откликаться на сомнительные предложения о вложении средств, а также всячески избегать любого риска, связанного с деньгами.

"Если у людей этих знаков возникнет желание что-то купить, вложить деньги, им лучше переждать и сделать это позже, хотя бы во второй половине мая, точнее, ближе к концу месяца". Ирина Абдраимова

Для Близнецов май не сулит особых финансовых побед, как, собственно, и больших поражений. Тем не менее они могут улавливать некие знаки судьбы, намекающие на то, как действовать в финансовых вопросах.

"Как это может проиграться? Например, если черная кошка дорогу перешла, то лучше ничего не покупать, а прислушиваться к внутреннему голосу, своей интуиции. Это касается не только Близнецов, но и Овнов". Ирина Абдраимова

Что касается Весов и Стрельцов, то у них ситуация схожа с последними двумя знаками. Однако если у Овнов и Близнецов ситуация скорее проиграется больше в их пользу, то в случае с Весами и Стрельцами она может сыграть скорее в минус, чем в плюс. Но важно помнить, что общий финансовый потенциал мая довольно мощный.

Ранее был опубликован гороскоп на 8 мая для всех знаков.

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