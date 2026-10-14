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Советы

Четыре знака зодиака могут получить шанс разбогатеть в октябре

доллары в руках женщины, фото - Новости Zakon.kz от 14.10.2026 19:32 Фото: magnific
Октябрь может стать периодом новых денежных возможностей для нескольких знаков зодиака, сообщает Zakon.kz.

По прогнозу астролога Шей, представители этих знаков могут вернуться к перспективным проектам, получить предложения о работе и найти дополнительные источники дохода. Об этом пишет издание YourTango.

Весы

Для Весов октябрь может стать временем возвращения к упущенным возможностям. Это может быть предложение от прежнего клиента, идея дополнительного заработка или проект, на который раньше не хватало времени и ресурсов.

Астролог советует пересмотреть стоимость своих услуг, оценить текущие проекты и обратить внимание на идеи, которые прежде остались без реализации.

Водолеи

Водолеи могут получить признание за проделанную работу. По прогнозу Шей, их профессиональные усилия способны привлечь внимание руководства или коллег, которые порекомендуют их на новую должность.

Возможными перспективами станут повышение, участие в интересном проекте или обсуждение дальнейшего карьерного развития. При этом астролог советует заранее уточнять обязанности и обсуждать размер оплаты, чтобы вознаграждение соответствовало затраченным усилиям.

Близнецы

Для Близнецов источником новых перспектив могут стать прежние профессиональные связи. О себе могут напомнить бывшие коллеги или люди, с которыми представители знака работали несколько лет назад.

По мнению астролога, возвращение к прошлому поможет завершить старые дела и освободить место для новых карьерных возможностей. Это, в свою очередь, может открыть дополнительные пути для заработка.

Овны

Овнам астролог прогнозирует финансовые возможности благодаря знакомствам и сотрудничеству с другими людьми. Новые предложения могут поступить через профессиональные связи и окружение.

Однако, как отмечает Шей, одного везения будет недостаточно: для достижения финансовых целей Овнам придется проявлять инициативу, участвовать в переговорах и активно использовать открывающиеся возможности.

Гороскопы являются предсказаниями и не гарантируют определенных результатов. Все совпадения случайны.

Ранее мы сообщали, что для четырех знаков зодиака наступит белая полоса.

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Фото Асель Аукешева
Асель Аукешева
Корреспондент
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