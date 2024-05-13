Угрожают коллекторы: что делать и как защититься

Те, кто хоть раз сталкивался с коллекторами, знают, как настойчиво они говорят с должниками. Иногда так настойчиво, что впору обращаться к адвокатам. Однако неприятностей при общении с коллекторами можно избежать, если знать их права и свои легальные способы защиты, сообщает Zakon.kz.

На начало 2024 года действующие кредиты имело около 8, 5 млн казахстанцев. При этом почти половина граждан брали потребительские кредиты. Однако не у каждого заемщика получается вовремя вернуть долг. И тогда возвратом просроченных денег начинают заниматься коллекторы.

Как проверить коллектора?

Прежде всего, нужно понимать, что осуществлять коллекторскую деятельность может только специальная компания, включенная в реестр коллекторских агентств. Проверить правомерность пришедшего к вам коллектора можно на сайте регулятора www.gov.kz в списке "Реестр коллекторских агентств, прошедших учетную регистрацию в Агентстве РК по регулированию и развитию финансового рынка".

При этом закон обязывает коллекторов выстраивать цивилизованные отношения между должником и коллектором и защищает права и интересы потребителей финансовых услуг. Об этом сообщил директор Департамента защиты прав потребителей финансовых услуг Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка (АРРФР) Александр Терентьев.

И вот теперь главное:

У коллектора отсутствует право блокировать банковский счет, производить опись и арест имущества должника, реализовывать продажу данного имущества в рамках исполнительного производства. Это компетенция частных судебных исполнителей.

Что делать, если коллектор угрожает?

Если вы знаете, что ваша задолженность была передана тому или иному коллекторскому агентству, то вполне разумно будет в первую очередь самим обратиться с заявлением о составлении графика погашения задолженности, рассказывает адвокат Ильяс Ибраимов.

"Полезным будет установить на телефон программу, способную записывать ваши разговоры. При начале разговора с коллектором его необходимо предупредить о записи разговора, а затем уточнить наименование организации, его ФИО и должность. Это существенно облегчит процедуру подачи жалобы". Ильяс Ибраимов

В случае "давления" со стороны коллекторов необходимо помнить, что вы вправе обратиться в АРРФР РК.

Помимо прочего, всегда можно обратиться как в полицию, так и в прокуратуру района или города, где всегда есть дежурный прокурор. Но данный метод имеет смысл только при получении прямых угроз или психологического давления, которое вы смогли так или иначе зафиксировать.

"Нередко случаются ситуации, когда коллекторы представляются частными судебными исполнителями и уверяют в наличии у них полномочий по реализации вашего имущества, а также обещают выехать по вашему адресу для проведения тех или иных мероприятий по "исполнению" документа о взыскания задолженности. В таких случаях следует немедленно обратиться в полицию и прокуратуру". Ильяс Ибраимов

Еще о нескольких важных моментах общения с коллекторами рассказала адвокат Елена Жигалёнок.

Статья 5 Закона РК "О коллекторской деятельности" предусматривает пять способов взаимодействия сотрудников коллекторского агентства с должником и (или) его представителем – это телефонные переговоры, личные встречи, письменные (почтовые) уведомления, текстовые, голосовые и иные сообщения по сотовой связи, а также взаимодействие посредством сети интернет.

Коллектор не имеет права:

использовать иные способы взаимодействия с должником и (или) его представителем;

распространять сведения, порочащие честь, достоинство и деловую репутацию лица, с которым взаимодействует коллекторское агентство, либо разглашать сведения, которые могут причинить имущественный вред интересам данных лиц;

оказывать давление путем угрозы применения насилия либо уничтожения или повреждения имущества должника и (или) его представителя, и (или) третьих лиц, оскорбления, мошенничества, подлога документов, шантажа, принуждающее должника к выполнению обязательств по договору банковского займа или договору о предоставлении микрокредита;

вводить лицо, с которым взаимодействует коллекторское агентство, в заблуждение относительно размера, характера и оснований возникновения задолженности;

принимать деньги (в наличной или безналичной форме), а также иное имущество в счет погашения задолженности;

требовать погашения задолженности иным имуществом, кроме денег;

разглашать коммерческую или иную охраняемую законами Республики Казахстан тайну, полученную от кредитора и (или) его представителя, и (или) третьих лиц, за исключением случаев, предусмотренных законами Республики Казахстан.

Если такие недобросовестные действия были совершены в отношении гражданина, то коллекторское агентство обязано принять меры по прекращению полномочий работника, нарушившего требования закона – отстранение от работы и увольнение.