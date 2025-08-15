В Агентстве РК по регулированию и развитию финансового рынка объяснили, что делать, если коллектор угрожает или нарушает закон, сообщает Zakon.kz.

Когда кредитор передает долг коллекторам?

Банки и микрофинансовые организации уведомляют заемщика о просрочке в течение 20 календарных дней с момента ее возникновения и предлагают реструктуризацию.

Если задолженность не урегулирована, и просрочка превысила 90 дней, кредитор вправе продать долг (уступить права (требования) или передать его на досудебное взыскание коллекторскому агентству.

Однако с 1 июля 2024 года введен двухлетний мораторий на уступку прав (требований) по кредитам физических лиц коллекторским агентствам, который будет действовать до 1 мая 2026 года.

В этот период продажа долгов граждан коллекторам запрещена, и урегулирование возможно только через реструктуризацию, прощение штрафов, пеней и комиссий либо передачу задолженности на досудебное взыскание без перехода права требования. После окончания моратория уступка долга будет разрешена лишь при просрочке свыше 24 месяцев и проведении кредитором процедур урегулирования с обязательным прощением пени.

Какими правами и обязанностями обладает должник?

Должник вправе:

получать у коллекторского агентства сведения о коллекторском агентстве, размере и структуре задолженности;

оспаривать требования коллекторского агентства в суде;

урегулировать задолженность в порядке, предусмотренном законом о коллекторской деятельности;

выбрать удобный способ и период взаимодействия с коллектором, самостоятельно фиксировать процесс взаимодействия с коллектором;

обращаться в Агентство по регулированию и развитию финансового рынка с жалобой на действия (бездействие) коллекторского агентства.

Должник обязан:

сообщать коллекторскому агентству об изменении места жительства, номера телефона и данные документов, удостоверяющих личность;

взаимодействовать с коллекторским агентством с целью урегулирования задолженности.

Как должны работать коллекторы?

Звонить в будние дни с 08:00 до 21:00 не более трех раз в неделю; встречаться с должником не более трех раз в неделю и не более одного раза в период с 8.00 до 21.00 в будние дни; направлять письменные уведомления, текстовые или голосовые сообщения по сотовой связи.

Коллекторское агентство обязано при каждом контакте с должником информировать о наименовании коллекторского агентства, номере его учетной регистрации, месте нахождения, сообщать ФИО и должности лица, которое осуществляет взаимодействие, наименовании кредитора.

Что запрещено коллекторам?

Вводить должника в заблуждение относительно размера, характера и оснований возникновения задолженности;

сообщать недостоверные ФИО, а также сведения о месте работы и (или) должности работника коллекторского агентства, не соответствующие действительности;

распространять сведения, порочащие честь, достоинство и деловую репутацию должника, либо разглашать сведения, которые могут причинить имущественный вред интересам должника; совершать противоправные действия, посягающие на права и свободы должника, ставящие под угрозу его жизнь и здоровье, а также повлекшие причинение ему имущественного и иного вреда;

оказывать давление путем угрозы применения насилия либо уничтожения или повреждения имущества должника, оскорбления, мошенничества, подлога документов, шантажа.

При осуществлении коллекторской деятельности коллекторскому агентству запрещается:

принимать деньги (в наличной или безналичной форме), а также иное имущество в счет погашения задолженности;

требовать погашения задолженности иным имуществом, кроме денег.

Что делать, если ваши права нарушены?

При неправомерных действиях коллекторов граждане могут направить жалобу в Агентство по регулированию и развитию финансового рынка.

В случае подтверждения нарушений к коллекторскому агентству будут приняты соответствующие меры.

Актуальный реестр коллекторских агентств, имеющих право осуществлять деятельность на территории Казахстана, размещен на официальном сайте Агентства.

Отметим, что деятельность коллекторских агентств в Казахстане регулируется законом "О коллекторской деятельности" и осуществляется в рамках установленных правил.

Ранее сообщалось, что изменились правила и формы представления отчетности коллекторских агентств в Нацбанк.

