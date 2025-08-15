#АЭС в Казахстане
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+28°
$
538.03
629.23
6.74
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+28°
$
538.03
629.23
6.74
События

Что делать, если коллектор угрожает или нарушает закон

Пустой кошелек, безработица, банкрот, банкротство, должник, неплатежеспособный, неплатежеспособность, задолженность, безработный, безработные, фото - Новости Zakon.kz от 15.08.2025 19:22 Фото: Zakon.kz
В Агентстве РК по регулированию и развитию финансового рынка объяснили, что делать, если коллектор угрожает или нарушает закон, сообщает Zakon.kz.

Когда кредитор передает долг коллекторам?

Банки и микрофинансовые организации уведомляют заемщика о просрочке в течение 20 календарных дней с момента ее возникновения и предлагают реструктуризацию.

Если задолженность не урегулирована, и просрочка превысила 90 дней, кредитор вправе продать долг (уступить права (требования) или передать его на досудебное взыскание коллекторскому агентству.

Однако с 1 июля 2024 года введен двухлетний мораторий на уступку прав (требований) по кредитам физических лиц коллекторским агентствам, который будет действовать до 1 мая 2026 года.

В этот период продажа долгов граждан коллекторам запрещена, и урегулирование возможно только через реструктуризацию, прощение штрафов, пеней и комиссий либо передачу задолженности на досудебное взыскание без перехода права требования. После окончания моратория уступка долга будет разрешена лишь при просрочке свыше 24 месяцев и проведении кредитором процедур урегулирования с обязательным прощением пени.

Какими правами и обязанностями обладает должник?

Должник вправе:

  • получать у коллекторского агентства сведения о коллекторском агентстве, размере и структуре задолженности;
  • оспаривать требования коллекторского агентства в суде;
  • урегулировать задолженность в порядке, предусмотренном законом о коллекторской деятельности;
  • выбрать удобный способ и период взаимодействия с коллектором, самостоятельно фиксировать процесс взаимодействия с коллектором;
  • обращаться в Агентство по регулированию и развитию финансового рынка с жалобой на действия (бездействие) коллекторского агентства.

Должник обязан:

  • сообщать коллекторскому агентству об изменении места жительства, номера телефона и данные документов, удостоверяющих личность;
  • взаимодействовать с коллекторским агентством с целью урегулирования задолженности.

Как должны работать коллекторы?

Звонить в будние дни с 08:00 до 21:00 не более трех раз в неделю; встречаться с должником не более трех раз в неделю и не более одного раза в период с 8.00 до 21.00 в будние дни; направлять письменные уведомления, текстовые или голосовые сообщения по сотовой связи.

Коллекторское агентство обязано при каждом контакте с должником информировать о наименовании коллекторского агентства, номере его учетной регистрации, месте нахождения, сообщать ФИО и должности лица, которое осуществляет взаимодействие, наименовании кредитора.

Что запрещено коллекторам?

  • Вводить должника в заблуждение относительно размера, характера и оснований возникновения задолженности;
  • сообщать недостоверные ФИО, а также сведения о месте работы и (или) должности работника коллекторского агентства, не соответствующие действительности;
  • распространять сведения, порочащие честь, достоинство и деловую репутацию должника, либо разглашать сведения, которые могут причинить имущественный вред интересам должника; совершать противоправные действия, посягающие на права и свободы должника, ставящие под угрозу его жизнь и здоровье, а также повлекшие причинение ему имущественного и иного вреда;
  • оказывать давление путем угрозы применения насилия либо уничтожения или повреждения имущества должника, оскорбления, мошенничества, подлога документов, шантажа.

При осуществлении коллекторской деятельности коллекторскому агентству запрещается:

  • принимать деньги (в наличной или безналичной форме), а также иное имущество в счет погашения задолженности;
  • требовать погашения задолженности иным имуществом, кроме денег.

Что делать, если ваши права нарушены?

При неправомерных действиях коллекторов граждане могут направить жалобу в Агентство по регулированию и развитию финансового рынка.

В случае подтверждения нарушений к коллекторскому агентству будут приняты соответствующие меры.

Актуальный реестр коллекторских агентств, имеющих право осуществлять деятельность на территории Казахстана, размещен на официальном сайте Агентства.

Отметим, что деятельность коллекторских агентств в Казахстане регулируется законом "О коллекторской деятельности" и осуществляется в рамках установленных правил.

Ранее сообщалось, что изменились правила и формы представления отчетности коллекторских агентств в Нацбанк. 

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Диана Абдуллаева
Диана Абдуллаева
Читайте также
"Silkroad Tour" от ROX Motor: после 25 000 км – первая остановка в Казахстане
События
19:34, Сегодня
"Silkroad Tour" от ROX Motor: после 25 000 км – первая остановка в Казахстане
Военная техника на дорогах: в Карагандинской области стартовали учения
События
18:42, Сегодня
Военная техника на дорогах: в Карагандинской области стартовали учения
В Ассоциации русских, славянских и казачьих организаций Казахстана назначен первый заместитель председателя
События
18:36, Сегодня
В Ассоциации русских, славянских и казачьих организаций Казахстана назначен первый заместитель председателя
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: