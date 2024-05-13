Курс доллара вырос на торгах 13 мая

Казахстанская фондовая биржа (KASE) сообщила, что на 15:30 средневзвешенный курс доллара составил 440,92 тенге, поднявшись на 1,49 тенге, передает Zakon.kz.

Средневзвешенный курс юаня подрос до 60,85 тенге (+0,04).

Нацбанк установил курс евро в 473,54 тенге, рубля – в 4,76 тенге.

В обменных пунктах доллары покупают/продают по 441,5-443,1 тенге, евро – по 475-479 тенге, российские рубли – по 4,75-4,85 тенге.

Между тем мировые цены на нефть изменились разнонаправленно на торгах 13 мая.

Так, стоимость июльских фьючерсов на Brent на электронных торгах ICE Futures выросла на 0,29%, до 83,03 доллара за баррель.

На электронных торгах NYMEX фьючерсы на нефть WTI на июнь подешевели на 0,29%, до 78,49 доллара за баррель.



