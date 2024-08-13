Какие товары подорожали в июле по мнению казахстанцев

Как изменились инфляционные ожидания населения по итогам второго летнего месяца и цены на какие товары и услуги выросли больше всего в июле по мнению граждан, в материале Zakon.kz.

Инфляционные ожидания населения в июле 2024 года существенно не изменились по сравнению с прошлым месяцем, говорится в обзоре Национального банка РК.

В июле 2024 года медианная оценка ожидаемой инфляции в следующие 12 месяцев составила 13,4%, немного увеличившись по сравнению с июнем – 13,3%. Медианная оценка воспринимаемой инфляции за последние 12 месяцев снизилась до 13,2%.

Фото: Национальный банк РК

Также в июле уменьшилась доля граждан, отметивших рост цен на продукты питания – 74%, против 75,1% в июне 2024 года. Вместе с тем увеличилась доля тех, кто отметил рост цен на непродовольственные товары 10,6% до 12,4%.

"Респонденты в июле 2024 года среди продуктов питания отметили наибольший рост цен на мясную и молочную продукцию, фрукты и овощи. В структуре непродовольственных товаров население указало на удорожание лекарств и медикаментов, бытовой химии, одежды и обуви. Среди платных услуг респонденты в наибольшей степени отметили рост цен на жилищно-коммунальные услуги, медицинские услуги, интернет и сотовую связь". Национальный банк РК

Индекс потребительских настроений в июле 2024 года остался без изменений. Однако в оценках ожиданий снизились оценки по перспективам развития страны в ближайший год и в ближайшие пять лет.

Фото: Национальный банк РК

В то же время повысилась оценка личного материального положения за последний год, а также готовность к крупным покупкам.