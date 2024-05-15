Курс доллара немного вырос на торгах 15 мая
Фото: Zakon.kz
Казахстанская фондовая биржа (KASE) сообщила, что на 15:30 средневзвешенный курс доллара составил 441,41 тенге , поднявшись на 0,48 тенге, передает Zakon.kz.
Торгов по юаню не проводилось в связи с праздничным днем в Китае.
Нацбанк установил курс евро в 475,95 тенге, рубля – 4,82 тенге.
В обменных пунктах доллары покупают/продают по 441,7-443,3 тенге, евро – по 477,5-481,5 тенге, российские рубли – по 4,77-4,85 тенге.
Между тем мировые цены на нефть растут на торгах 15 мая.
Так, стоимость июльских фьючерсов на Brent на электронных торгах ICE Futures выросла на 0,51%, до 82,80 долларов за баррель.
На электронных торгах NYMEX фьючерсы на нефть WTI на июнь подорожали на 0,58%, до 78,47 долларов за баррель.
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