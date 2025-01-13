В каких городах Казахстана самое дорогое и дешевое жилье

Как изменились цены на жилье на рынке недвижимости Казахстана и в каких городах больше всего подорожало жилье в 2024 году – в материале Zakon.kz.

Похоже, что в минувшем году Алматы потерял статус города с самым дорогими квадратными метрами. Согласно данным Бюро нацстатистики РК, средние цены на продажи нового жилья (квартиры) в Алматы незначительно выросли – с 579 946 в январе до 582 512 тенге в декабре 2024-го (+0,4%). При этом на вторичном рынке (перепродажа квартир) стоимость жилья снизилась с 599 991 до 588 625 тенге за квадратный метр (-1,9%).

За тот же период в Астане цены на первичном рынке выросли с 573 427 тенге на январь 2024 года до 595 466 тенге в декабре (+3,84%). Более существенное увеличение цен произошло на вторичном рынке – с 575 519 до 649 762 тенге (+12,9% с января по декабрь).

К слову, среди крупных городов цены на перепродажу квартир снизились в Шымкенте – до 421 131 тенге за квадратный метр (-3,24% по сравнению с январем 2024 года). Новое жилье подорожало на 5% – с 422 918 до 444 090 тенге.

Добавим, что снижение цен на вторичном рынке наблюдалось также в Караганде – 385 623 тенге (-1,6%) и Уральске – 356 670 (-0,78%)

Фото: Zakon.kz

По данным на декабрь, самые невысокие цены на квартиры на вторичном рынке сложились в Актобе (307 025 тенге) и Кызылорде (310 996 тенге). Рост по сравнению с январем на 3% и 0,04% соответственно. Заметно в прошлом году подорожал квадратный метр жилья на вторичном рынке Атырау – с 406 794 тенге до 475 508 тенге, или на 16,9%.

На первичном рынке лидером по росту цен стал Актобе. Квартиры здесь подорожали без малого на 13%, до 286 063 тенге за квадратный метр нового жилья. На втором месте Кокшетау с ростом на 11,6%, а замыкает тройку Тараз, где цена на новые квартиры увеличилась на 10%.

Фото: Zakon.kz

Обратим внимание, что в нескольких казахстанских городах средние цены на продажу нового жилья остались неизменными. Это Конаев, Петропавловск, Семей и Туркестан. А в Атырау и Усть-Каменогорске квартиры на первичном рынке несколько подешевели, как видно из таблицы выше.

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