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Как различаются зарплаты мужчин и женщин в Казахстане

Как различаются зарплаты мужчин и женщин в Казахстане Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
Мужчины в Казахстане зарабатывают больше женщин. Разница в заработных платах составляла весомые 33,7%, сообщает Zakon.kz.

Аналитики Finprom.kz отмечают, что в гендерном разрезе в 2022 году мужчины в среднем получали 355,3 тыс. тг, женщины – 265,8 тыс. тг.

Также сказано, что в региональном разрезе наибольшие среднемесячные заработные платы у мужчин были зафиксированы в:

  • Атырауской (631,8 тыс. тг);
  • Мангистауской (590,6 тыс. тг);
  • Улытауской (489,1 тыс. тг) областях.

В этих регионах была заметна и наибольшая разница в заработных платах в гендерном разрезе.

"Так, в Мангистауской области зарплаты мужчин превышали зарплаты женщин в 2 раза, в Атырауской – на 85,9%, в Улытауской – на 68%", – уточнили эксперты.

Примечательно, что Жетысуская область – единственный регион, где отмечалась разница в пользу женщин.

А вот в Жамбылской, Алматинской и Северо-Казахстанской областях отмечалась наименьшая разница в заработных платах.

Наибольшие среднемесячные заработные платы у женщин были зафиксированы в

  • Астане: 365,1 тыс. тг;
  • Атырауской области (339,8 тыс. тг);
  • Алматы (320,1 тыс. тг).

Аналитики добавляют, что среднемесячная заработная плата женщин превышала зарплаты мужчин только в области образования: на 4,8% (251,4 тыс. тг против 239,8 тыс. тг).

"Наибольшие заработные платы у женщин были зафиксированы в сферах горнодобывающей промышленности и разработки карьеров (535,8 тыс. тг), финансовой и страховой деятельности (460,2 тыс. тг), информации и связи (403 тыс. тг)", – говорится в исследовании.

Ранее статистики назвали самые "молодые" регионы Казахстана. Как оказалось, самый "зрелый" регион Казахстана – СКО, там средний возраст жителей составляет 38,9 года. Наиболее "молодые" регионы – Мангистауская и Туркестанская области. Там средний возраст населения – всего 27,6 года.

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