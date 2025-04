Боксеров из числа мужчин и женщин уравняют на Олимпиаде-2028

Впервые в истории Олимпиад количество мужчин и женщин в боксе будет одинаковым, а именно по 124 участника. Это решение стало частью усилий МОК по обеспечению гендерного равенства на Играх, передает World Boxing.

Таким образом, Международный олимпийский комитет официально изменил структуру весовых категорий в олимпийском боксе. Нововведения вступят в силу на Олимпийских играх в Лос-Анджелесе, которая пройдет с 14 по 29 июля 2028 года.

