Главы АФМ, "Атамекен" и Уполномоченный по защите прав предпринимателей договорились о взаимном сотрудничестве

Состоялась встреча Председателя АФМ Дмитрия Малахова с представителем НПП "Атамекен" Раимбеком Баталовым и Уполномоченным по защите прав предпринимателей Канатом Нуровым, в ходе которого подписано трехстороннее Соглашения о взаимном сотрудничестве.

Председатель АФМ Дмитрий Малахов отметил, что Агентство ведет системную работу по защите добросовестного бизнеса.





На сегодня исключена повальная регистрация уголовных дел, ее доля по сравнению с прошлым годом снижена на 40%. Обеспечена полная видеофиксация следственных действий. Более 80% дел регистрируются в электронном формате.

"Внедрили алгоритм согласования вызовов предпринимателей по уголовным делам. В результате количество вызовов предпринимателей в качестве свидетелей снизилось на 40%", - заявил Дмитрий Малахов.





Фото: АФМ





В свою очередь, Председатель НПП "Атамекен" Раимбек Баталов выразил благодарность за позицию в деле защиты бизнеса, поскольку вовлечение в уголовный процесс чревато для предпринимателей колоссальными временными и материальными затратами.

Р. Баталов подчеркнул, что позиция АФМ по дальнейшей декриминализации экономических преступлений и усилению защиты прав предпринимателей, в т.ч. поддержанные Агентством предложения НПП при разработке законопроекта, позволят сохранить баланс интересов государства и бизнеса, не способствуя росту теневой экономики.





Фото: АФМ





Уполномоченный по защите прав предпринимателей Канат Нуров отметил, что общей целью всех сторон является защита предпринимательства. Он подчеркнул, что презентованные в ходе встречи подходы в работе АФМ являются важным звеном в борьбе с теневой экономикой.

Дмитрий Малахов поручил руководителям территориальных департаментов АФМ обеспечить качественное исполнение Указа Главы государства "О мерах по либерализации экономики".

В частности, не допускать нарушения прав и интересов предпринимателей при проведении следственных действий, регистрировать уголовные дела до вступления в силу решения госоргана или суда при процедуре обжалования, а также при полном добровольном погашении начисленных сумм налогов.





Фото: АФМ





В завершение встречи стороны подписали трехстороннее Соглашение о взаимном сотрудничестве, направленное на защиту прав предпринимателей и ограждение субъектов бизнеса от необоснованного вовлечения в орбиту уголовного преследования.

Документ направлен на совершенствование совместных и согласованных действий по формированию институциональной основы для роста и дальнейшего развития предпринимательства в стране.





Фото: АФМ



