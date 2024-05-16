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Главы АФМ, "Атамекен" и Уполномоченный по защите прав предпринимателей договорились о взаимном сотрудничестве

Договорились о взаимном сотрудничестве, фото - Новости Zakon.kz от 16.05.2024 17:08 Фото: АФМ
Состоялась встреча Председателя АФМ Дмитрия Малахова с представителем НПП "Атамекен" Раимбеком Баталовым и Уполномоченным по защите прав предпринимателей Канатом Нуровым, в ходе которого подписано трехстороннее Соглашения о взаимном сотрудничестве.

Председатель АФМ Дмитрий Малахов отметил, что Агентство ведет системную работу по защите добросовестного бизнеса.


На сегодня исключена повальная регистрация уголовных дел, ее доля по сравнению с прошлым годом снижена на 40%. Обеспечена полная видеофиксация следственных действий. Более 80% дел регистрируются в электронном формате.

"Внедрили алгоритм согласования вызовов предпринимателей по уголовным делам. В результате количество вызовов предпринимателей в качестве свидетелей снизилось на 40%", - заявил Дмитрий Малахов.


Договорились о взаимном сотрудничестве, фото - Новости Zakon.kz от 16.05.2024 17:08

Фото: АФМ


В свою очередь, Председатель НПП "Атамекен" Раимбек Баталов выразил благодарность за позицию в деле защиты бизнеса, поскольку вовлечение в уголовный процесс чревато для предпринимателей колоссальными временными и материальными затратами.

Р. Баталов подчеркнул, что позиция АФМ по дальнейшей декриминализации экономических преступлений и усилению защиты прав предпринимателей, в т.ч. поддержанные Агентством предложения НПП при разработке законопроекта, позволят сохранить баланс интересов государства и бизнеса, не способствуя росту теневой экономики.


Договорились о взаимном сотрудничестве, фото - Новости Zakon.kz от 16.05.2024 17:08

Фото: АФМ


Уполномоченный по защите прав предпринимателей Канат Нуров отметил, что общей целью всех сторон является защита предпринимательства. Он подчеркнул, что презентованные в ходе встречи подходы в работе АФМ являются важным звеном в борьбе с теневой экономикой.

Дмитрий Малахов поручил руководителям территориальных департаментов АФМ обеспечить качественное исполнение Указа Главы государства "О мерах по либерализации экономики".

В частности, не допускать нарушения прав и интересов предпринимателей при проведении следственных действий, регистрировать уголовные дела до вступления в силу решения госоргана или суда при процедуре обжалования, а также при полном добровольном погашении начисленных сумм налогов.


Договорились о взаимном сотрудничестве, фото - Новости Zakon.kz от 16.05.2024 17:08

Фото: АФМ


В завершение встречи стороны подписали трехстороннее Соглашение о взаимном сотрудничестве, направленное на защиту прав предпринимателей и ограждение субъектов бизнеса от необоснованного вовлечения в орбиту уголовного преследования.

Документ направлен на совершенствование совместных и согласованных действий по формированию институциональной основы для роста и дальнейшего развития предпринимательства в стране.


Договорились о взаимном сотрудничестве, фото - Новости Zakon.kz от 16.05.2024 17:08

Фото: АФМ


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