Главы АФМ, "Атамекен" и Уполномоченный по защите прав предпринимателей договорились о взаимном сотрудничестве
Председатель АФМ Дмитрий Малахов отметил, что Агентство ведет системную работу по защите добросовестного бизнеса.
На сегодня исключена повальная регистрация уголовных дел, ее доля по сравнению с прошлым годом снижена на 40%. Обеспечена полная видеофиксация следственных действий. Более 80% дел регистрируются в электронном формате.
"Внедрили алгоритм согласования вызовов предпринимателей по уголовным делам. В результате количество вызовов предпринимателей в качестве свидетелей снизилось на 40%", - заявил Дмитрий Малахов.
Фото: АФМ
В свою очередь, Председатель НПП "Атамекен" Раимбек Баталов выразил благодарность за позицию в деле защиты бизнеса, поскольку вовлечение в уголовный процесс чревато для предпринимателей колоссальными временными и материальными затратами.
Р. Баталов подчеркнул, что позиция АФМ по дальнейшей декриминализации экономических преступлений и усилению защиты прав предпринимателей, в т.ч. поддержанные Агентством предложения НПП при разработке законопроекта, позволят сохранить баланс интересов государства и бизнеса, не способствуя росту теневой экономики.
Фото: АФМ
Уполномоченный по защите прав предпринимателей Канат Нуров отметил, что общей целью всех сторон является защита предпринимательства. Он подчеркнул, что презентованные в ходе встречи подходы в работе АФМ являются важным звеном в борьбе с теневой экономикой.
Дмитрий Малахов поручил руководителям территориальных департаментов АФМ обеспечить качественное исполнение Указа Главы государства "О мерах по либерализации экономики".
В частности, не допускать нарушения прав и интересов предпринимателей при проведении следственных действий, регистрировать уголовные дела до вступления в силу решения госоргана или суда при процедуре обжалования, а также при полном добровольном погашении начисленных сумм налогов.
Фото: АФМ
В завершение встречи стороны подписали трехстороннее Соглашение о взаимном сотрудничестве, направленное на защиту прав предпринимателей и ограждение субъектов бизнеса от необоснованного вовлечения в орбиту уголовного преследования.
Документ направлен на совершенствование совместных и согласованных действий по формированию институциональной основы для роста и дальнейшего развития предпринимательства в стране.
Фото: АФМ