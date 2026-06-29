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Общество

Частные школы допустили финансовые нарушения на 13 млн тенге

Школа, школы, школьный кабинет, школьные кабинеты, класс, классы, школьные занятия, уроки , фото - Новости Zakon.kz от 29.06.2026 15:46 Фото: Zakon.kz/Алия Абди
Вице-министр финансов Даурен Темирбеков 29 июня 2026 года на брифинге в СЦК рассказал об итогах аудита в частных школах, передает корреспондент Zakon.kz.

Журналисты напомнили спикеру, что ранее сообщалось о выявлении системных нарушений в частных школах – это искусственное завышение численности учащихся, многократные фиктивные переводы детей между школами.

"Аудит проведен в прошлом месяце, на сегодняшний день составляется предписание. Оно уже на днях будет направлено во все заинтересованные стороны, в том числе и в финансовый центр, и в Министерство просвещения", – сказал Темирбеков.

Также, по его словам, соответствующие документы будут переданы в правоохранительные органы.

"Судебный процесс уже начат, работа ведется по возмещению средств. В целом финансовые нарушения были выявлены на общую сумму 13 млн тенге", – добавил вице-министр.

Ранее мы писали, что в Казахстане усилят требования к частным школам.

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Азамат Сыздыкбаев
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