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Цены на популярные криптовалюты на 26 мая

биткоин, фото - Новости Zakon.kz от 26.05.2024 16:53 Фото: Zakon.kz
Рассмотрены цены на криптовалюты: Bitcoin, Ethereum, Tether, BNB, USD Coin, Dogecoin, Cardano. Цены на виртуальные валюты указаны в долларах США ($), сообщает Zakon.kz.

Цены на криптовалюты могут колебаться в зависимости от времени. Данные в материале актуальны только на момент публикации.

Данные взяты из открытых источников.

Bitcoin (BTC):  69 087,1  $; изменения за 24 часа: -0,03%.

Ethereum (ETH): 3 810,40  $; изменения за 24 часа: +1,91%.

Tether (USDT): 0,9995 $; изменения за 24 часа: -0,06%.

BNB (BNB): 601,68 $; изменения за 24 часа: -0,41%.

USD Coin (USDC): 1,0006 $; изменения за 24 часа: +0,05%.

Dogecoin (DOGE): 0,170334 $; изменения за 24 часа: +1,97%.

Cardano (ADA): 0,4616 $; изменения за 24 часа: -0,02%.

По состоянию на 26 мая 2024 года доллар США в Национальном банке РК равен 443.16 тенге. С курсами других иностранных валют (евро, рубль, юань) в Нацбанке и обменниках Казахстана можно ознакомиться по ссылке.

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