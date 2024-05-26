Цены на популярные криптовалюты на 26 мая
Цены на криптовалюты могут колебаться в зависимости от времени. Данные в материале актуальны только на момент публикации.
Данные взяты из открытых источников.
Bitcoin (BTC): 69 087,1 $; изменения за 24 часа: -0,03%.
Ethereum (ETH): 3 810,40 $; изменения за 24 часа: +1,91%.
Tether (USDT): 0,9995 $; изменения за 24 часа: -0,06%.
BNB (BNB): 601,68 $; изменения за 24 часа: -0,41%.
USD Coin (USDC): 1,0006 $; изменения за 24 часа: +0,05%.
Dogecoin (DOGE): 0,170334 $; изменения за 24 часа: +1,97%.
Cardano (ADA): 0,4616 $; изменения за 24 часа: -0,02%.
По состоянию на 26 мая 2024 года доллар США в Национальном банке РК равен 443.16 тенге. С курсами других иностранных валют (евро, рубль, юань) в Нацбанке и обменниках Казахстана можно ознакомиться по ссылке.