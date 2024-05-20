Стали известны курсы валют на торгах 20 мая

Казахстанская фондовая биржа (KASE) сообщила, что на 15:30 средневзвешенный курс доллара составил 443,72 тенге, поднявшись на 0,15 тенге, передает Zakon.kz.

Средневзвешенный курс китайского юаня подрос и составил 61,38 тенге (+0,07).

Нацбанк установил курс евро в 480,51 тенге, рубля – в 4,88 тенге.

В обменных пунктах доллары покупают/продают по 442,9-444,5 тенге, евро – по 481-485 тенге, российские рубли – по 4,85-4,93 тенге.

Между тем мировые цены на нефть растут на торгах 20 мая.

Так, стоимость июльских фьючерсов на Brent на электронных торгах ICE Futures выросла на 0,19%, до 84,14 доллара за баррель.

На электронных торгах NYMEX фьючерсы на нефть WTI на июль подорожали на 0,10%, до 79,66 доллара за баррель.