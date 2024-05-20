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Зачем нужна страховка в путешествии и можно ли обойтись без нее

путешествие, страховая компания, фото - Новости Zakon.kz от 20.05.2024 17:28 Фото: Freepik
Не за горами сезон отпусков, и многие казахстанцы в этот период отправятся отдыхать за рубеж. Один из важных пунктов, о котором необходимо помнить при планировании путешествия – страховой полис.

Зачем нужна страховка в путешествии и можно ли обойтись без нее в поездке, в материале Zakon.kz.

Собираясь в зарубежную поездку, многие туристы тщательно выбирают отель, изучают условия питания, беспокоятся о том, чтобы не забыть необходимые лекарства и подходящую одежду, подбирают интересные маршруты и экскурсии, но очень мало внимания уделяют одному из главных пунктов любого путешествия – туристической страховке. В первую очередь такая страховка предназначена для оказания медицинской помощи, если таковая потребуется во время поездки.

Отметим, что в Казахстане есть два вида страхования для путешественников – обязательное и добровольное страхование туриста.

Первый вид действует в стране с 2019 года и обязывает туроператоров, работающих в сфере выездного туризма, страховать каждого гражданина, который выезжает отдыхать за рубеж. То есть, при покупке турпакета путешественник автоматически получает и стандартную медстраховку. Она не приобретается самостоятельно, а тарифы и сумма возмещения в такой страховке регламентированы законодательством.

В отличие от первой добровольную страховку можно приобрести при самостоятельном планировании путешествия. Отметим, что стоимость такого полиса может отличаться довольно существенно в зависимости от страны пребывания и размера страховой суммы (в среднем это от 10 тыс. до 50 тыс. евро).

Для примера, на самую дешевую страховку при поездке в Объединенные Арабские Эмираты на семь дней в среднем туристу придется выделить 2000–2500 тенге. При этом каждая компания определяет стоимость самостоятельно. Разумеется, список страховых случаев, которые может покрыть такой полис, не безграничен, соответственно, турист, попав в неприятную ситуацию, не всегда сможет получить необходимую помощь, если страховка не распространяется на такие случаи.

При этом существуют продукты с "усиленной защитой", например для спортсменов, пожилых людей или граждан с серьезными заболеваниями и так далее. Кроме этого, некоторые компании предлагают оформить многократную страховку. Важно внимательно изучить предложения разных компаний, выбрать под свои потребности полис и договор страхования, чтобы страховка действительно помогла вам в путешествии.

В чем смысл туристической страховки?

По словам Чингиса Амиржанова, заместителя председателя правления одной из казахстанских страховых компаний, при наличии обязательной турстраховки можно рассчитывать на экстренную помощь, госпитализацию и амбулаторное лечение по экстренным показаниям.

"Страховым случаем может стать вред здоровью в результате несчастного случая или внезапное острое заболевание, обострение хронического заболевания, которое требует оказания застрахованному экстренной и неотложной медицинской помощи. Кроме этого, страховка покрывает эвакуацию застрахованного домой, если это необходимо по медицинским показаниям, и репатриацию тела в случае смерти", – прокомментировал эксперт.

Эксперт обратил внимание, что в обязательные страховки включают минимальный набор медуслуг и не покрывают расходы, связанные с лечением и оказанием помощи при травмах, а также травмах во время занятий экстремальными видами спорта.

"На такие случаи понадобится добровольная страховка. Распространенные травмы, покрываемые по добровольной медстраховке: от самых банальных растяжений связок, укусов различных животных, в том числе экзотических, порезов до сложных вывихов, переломов и черепно-мозговых травм. Именно в этих случаях возникают непредвиденные и большие расходы, так как именно медицинские услуги госпитализации и проводимых лечебно-диагностических мероприятий, в том числе операций, имеют очень высокую стоимость в зарубежной медицине". Чингис Амиржанов

Можно ли обойтись без страховки?

Как упоминалось выше, обязательное страхование туриста действует тогда, когда путешествующий приобретает путевку через туроператоров и турагентов. Гражданам, которые предпочитают планировать путешествие самостоятельно, рекомендуется заключить добровольный договор страхования. При этом, в теории, можно выехать за рубеж и без страховки. Однако в таком случае нужно иметь в виду что, если во время поездки вы попадете в непредвиденную ситуацию, которая повлечет за собой вред здоровью, все риски и расходы на лекарства и лечение лягут только на плечи путешественника. Страховка в данном случае поможет избежать существенных финансовых потерь, так как полис может обойтись в разы дешевле, чем расходы, которые турист понесет на медпомощь за границей.

"Страховой полис – это гарантия, что в экстренной ситуации застрахованный не останется наедине со своей проблемой, ему окажут медицинскую помощь в пределах страховой суммы. Сложности нередко возникают уже на этапе поиска подходящего врача и записи на консультацию. Нужно помнить и о языковом барьере: даже владение английским не всегда помогает, поскольку не во всех государствах местные жители его хорошо понимают", – также отметил Чингис Амиржанов.

Также следует учитывать, что дорогостоящее лечение за рубежом может быть по карману не каждому туристу. Эксперт добавил, что особенно о страховке следует позаботиться гражданам, выезжающим на отдых с детьми, которые могут "подхватить" вирус или получить пищевое отравление во время поездки.

Таким образом, наличие страховки избавит от массы проблем в путешествии. И даже если вы уверены, что поездка обойдется без происшествий, гораздо спокойнее будет путешествовать зная, что вы находитесь под защитой.

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