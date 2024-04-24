Железнодорожники обратились к казахстанцам

В скором времени многие казахстанцы возьмут отпуск и отправятся в путешествие на поезде. Поэтому "Пассажирские перевозки" заранее обратились с просьбой к пассажирам о необходимости планировать свои поездки и приобретать билеты заблаговременно, сообщает Zakon.kz.

В сообщении Национального перевозчика за 24 апреля сказано, что билеты на пассажирские поезда можно приобрести не менее чем за 45 дней до 1 суток до отправления поезда, на пригородные поезда – от 10 до 1 суток.

"Без комиссии приобрести билеты можно на сайте или билетных кассах АО "Пассажирские перевозки" на железнодорожных вокзалах", – напомнили в компании.

Также сказано:

"Получить дополнительную информацию пассажиры могут по бесплатному номеру 1433, а также через Telegram-бот и официальный Instagram-аккаунтом @jolaushylar_tasymaly".

10 апреля 2024 года в пресс-службе Главной транспортной прокуратуры Zakon.kz рассказали о том, что руководство подразделения АО "НК "КТЖ" без причин не пропускало контейнеры с сухофруктами предпринимателя из Кыргызстана.