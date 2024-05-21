Это не панацея: финансисты высказались о приходе новых иностранных банков в Казахстан

Как может повлиять на рынок кредитования в Казахстане приход новых иностранных банков, и почему их появление не решит существующих в финансовом секторе проблем, рассказали Zakon.kz представители отечественных банков.

В ходе панельной сессии на форуме "Финансовый сектор Казахстана: 25 лет стратегических вызовов" председатель совета Ассоциации финансистов Казахстана (АФК) Елена Бахмутова задала участникам дискуссии вопрос касательно открытия филиалов иностранных банков в Казахстане. В частности чего ожидают представители финансового рынка от их появления, и как новые банки могут повлиять на кредитование в стране.

Отвечая на вопрос председатель правления одного из БВУ Бекжан Пирматов напомнил, что международные коммерческие банки, которые приходили в Казахстан в конце 90–ых годов прошлого века в первую очередь шли за своими международными клиентами, в том числе крупными транснациональными компаниями. На тот момент экономика страны "открывалась", на рынке были точки для активного роста. Однако нынешняя ситуация в экономике отличается от того времени.

"Для международных банков важна стабильная регуляторная среда, объем экономики, уровень потребления, количество населения. Все это важно когда крупные международные банки принимают решение заходить или не заходить на новый рынок. С учетом всего этого, я не ожидаю, что какой–то поток полноценных международных банков придет. Международные банки это не панацея". Бекжан Пирматов

Спикер добавил, что даже, если такие банки придут на рынок, это не будет означать, что они начнут кредитовать дешевле, чем местные банки. Более того, их требования в части кредитования могут быть даже жестче. Следовательно, ожидать, что новые банки будут массово кредитовать бизнес или население не стоит, предполагает банкир.

"Другое дело если банки придут для конкуренции. Для экономики страны присутствие международных банков это положительный фактор, в том числе для принятия решений международными компаниями, которые будут видеть на рынке знакомые банки", – пояснил Бекжан Пирматов.

Кроме этого, по его словам иностранные банки традиционно были кузницей кадров, и многие казахстанские банкиры это как–раз выходцы из международных фининститутов, поэтому в плане получения знаний приход иностранных игроков мог бы оказать положительный эффект.

По его мнению, существующего количества банков на рынке недостаточно, если провести сравнение с другими странами. Поэтому, любое увеличение количества игроков на банковском рынке будет положительным для клиентов, считает Пирматов.

"Почему у нас в государстве считают, что иностранные банки – это панацея для решения всех проблем? Сегодня из 21 банка в Казахстане – 12 с иностранным участием. Это больше 50% от всего количества банков. Однако 90% от объема активов, кредитования и депозитов приходится на 9 банков с казахстанским участием. То есть около 10% от всех активов приходится на иностранные банки, которые составляют больше 50% по количеству. Я просто не могу понять, почему считают что иностранный банк придет и решит все проблемы", – в свою очередь прокомментировала председатель правления банка Умут Шаяхметова.

По мнению банкира создавать арбитраж, регулирование между иностранными и отечественными банками неправильно.

Глава АФК Елена Бахмутова добавила, что когда речь идет о создании филиалов иностранных банков и расширении их операций, то чаще говорится о либерализации требований, при этом по отношению к отечественному финансовому сектору, как правило используются понятия связанные с ужесточением и ограничениями.

Фото: Zakon.kz

Председатель Ассоциации отметила, что в последнее время в рамках дискуссий проходящих на площадке АФК, в том числе с депутатами, представители финрынка вынуждены вести диалог с позиции "оправдывающегося должника".

"При этом, как–то все забывают, что все финансовые институты, финтехкомпании, которые состоят в группе банков – выступают инвесторами. Большинство услуг для населения, цифровых, государственных сделаны на инвестиции банков. Но тем не менее, у рынка создается ощущение, что все время нужно оправдываться и защищаться". Елена Бахмутова

По ее словам финансовый рынок и АФК поддерживают возможности по либерализации, но при этом по отношению к финансовому сектору не складывается отношение как к бизнесу и полноправным партнерам.