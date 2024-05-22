Выпуск новой 10-тысячной купюры: как быстро нужно будет сдать старые банкноты, рассказали в Нацбанке РК

Заместитель председателя Национального банка Акылжан Баймагамбетов в кулуарах Сената 22 мая дал рекомендации казахстанцам на фоне планируемого выхода новой 10-тысячной купюры, сообщает Zakon.kz.

Акылжан Баймагамбетов не стал называть точную дату выхода новой 10-тысячной купюры.

"Срок действия, известно, что мы не ограничиваем время обмена этих купюр – в этом плане можно в любое время обратиться. И бежать, что нужно в течение одного дня это сделать, это все неправда", – сказал он.

В ноябре 2023 года Национальный банк Казахстана выпустил в обращение юбилейную банкноту номиналом 10 000 тенге, посвященную 30-летию введения в обращение национальной валюты Республики Казахстан.

Как выглядят новые тенге, можно прочитать здесь.