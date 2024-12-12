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Общество

Новая банкнота: Нацбанк обратился к казахстанцам из-за 10-тысячной купюры

Нацбанк обратился к казахстанцам из-за 10-тысячной купюры, фото - Новости Zakon.kz от 12.12.2024 13:35 Фото: nationalbank.kz
Национальный банк Казахстана (НБК) сегодня, 12 декабря 2024 года, в очередной раз обратился к гражданам, которым рассказал о защитных элементах новой банкноты 10 000 тенге из серии "Сакский стиль", сообщает Zakon.kz.

Монетарный регулятор напомнил, что новая банкнота номиналом 10 000 тенге выпущена в обращение 28 июня текущего года.

"В случае возникновения технических вопросов с приемом или выдачей банкнот нового дизайна рекомендуем обращаться в отделения банков второго уровня для проведения платежей и обменно-разменных операций. Остальные банкноты из новой серии "Сакский стиль" поэтапно поступят в обращение до конца 2026 года".Пресс-служба НБК

Основные защитные элементы банкноты 10 000 тенге нового дизайна, которые помогут самостоятельно отличить настоящие банкноты от поддельных

1. Золотое интаглио (рельефное изображение)

Герб Республики Казахстан нанесен золотистой металлической краской.

Новая банкнота: Нацбанк обратился к казахстанцам из-за 10-тысячной купюры, фото - Новости Zakon.kz от 12.12.2024 13:35

Фото: nationalbank.kz

2. Метка для людей с ослабленным зрением

По краям банкноты расположены выпуклые элементы, хорошо различимые на ощупь.

Новая банкнота: Нацбанк обратился к казахстанцам из-за 10-тысячной купюры, фото - Новости Zakon.kz от 12.12.2024 13:35

Фото: nationalbank.kz

3. Двухцветная защитная нить

При повороте банкноты проявляется динамический эффект пульсации цветов синего и фиолетового.

Новая банкнота: Нацбанк обратился к казахстанцам из-за 10-тысячной купюры, фото - Новости Zakon.kz от 12.12.2024 13:35

Фото: nationalbank.kz

4. Патч (голограмма)

Изображение артефакта "Барс", при повороте банкноты изображение номинала меняется на орнамент и проявляется эффект расхождения лучей.

Новая банкнота: Нацбанк обратился к казахстанцам из-за 10-тысячной купюры, фото - Новости Zakon.kz от 12.12.2024 13:35

Фото: nationalbank.kz

5. Цветопеременное окно

В окне на просвет виден силуэт вершины горы, который меняет цвет с золотого на синий.

Новая банкнота: Нацбанк обратился к казахстанцам из-за 10-тысячной купюры, фото - Новости Zakon.kz от 12.12.2024 13:35

Фото: nationalbank.kz

6. Спарк (цветопеременное изображение)

Элемент в виде артефакта "Голова Барса с грифонами в пасти", при изменении угла наклона банкноты цвет переходит от золотого до нефритового.

Новая банкнота: Нацбанк обратился к казахстанцам из-за 10-тысячной купюры, фото - Новости Zakon.kz от 12.12.2024 13:35

Фото: nationalbank.kz

7. Иридисцентная краска

При повороте банкноты проявляются элементы с блеском золотистого цвета с лицевой стороны и фиолетового цвета с оборотной стороны.

Новая банкнота: Нацбанк обратился к казахстанцам из-за 10-тысячной купюры, фото - Новости Zakon.kz от 12.12.2024 13:35

Фото: nationalbank.kz

8. Электротип (локальный водяной знак)

В проходящем свете четко виден водяной знак – в виде изображения номинала.

Новая банкнота: Нацбанк обратился к казахстанцам из-за 10-тысячной купюры, фото - Новости Zakon.kz от 12.12.2024 13:35

Фото: nationalbank.kz

С информационным материалом о защитных элементах банкноты номиналом 10 000 тенге можно ознакомиться по ссылке, а также на YouTube-канале НБК:

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, фото - Новости Zakon.kz от 12.12.2024 13:35
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, фото - Новости Zakon.kz от 12.12.2024 13:35

29 ноября 2024 года Нацбанк обратился к казахстанцам с предупреждением касательно 5-ти и 10-тысячных купюр.

Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
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