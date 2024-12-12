Новая банкнота: Нацбанк обратился к казахстанцам из-за 10-тысячной купюры

Национальный банк Казахстана (НБК) сегодня, 12 декабря 2024 года, в очередной раз обратился к гражданам, которым рассказал о защитных элементах новой банкноты 10 000 тенге из серии "Сакский стиль", сообщает Zakon.kz.

Монетарный регулятор напомнил, что новая банкнота номиналом 10 000 тенге выпущена в обращение 28 июня текущего года.

"В случае возникновения технических вопросов с приемом или выдачей банкнот нового дизайна рекомендуем обращаться в отделения банков второго уровня для проведения платежей и обменно-разменных операций. Остальные банкноты из новой серии "Сакский стиль" поэтапно поступят в обращение до конца 2026 года". Пресс-служба НБК

Основные защитные элементы банкноты 10 000 тенге нового дизайна, которые помогут самостоятельно отличить настоящие банкноты от поддельных

1. Золотое интаглио (рельефное изображение)

Герб Республики Казахстан нанесен золотистой металлической краской.

Фото: nationalbank.kz

2. Метка для людей с ослабленным зрением

По краям банкноты расположены выпуклые элементы, хорошо различимые на ощупь.

Фото: nationalbank.kz

3. Двухцветная защитная нить

При повороте банкноты проявляется динамический эффект пульсации цветов синего и фиолетового.

Фото: nationalbank.kz

4. Патч (голограмма)

Изображение артефакта "Барс", при повороте банкноты изображение номинала меняется на орнамент и проявляется эффект расхождения лучей.

Фото: nationalbank.kz

5. Цветопеременное окно

В окне на просвет виден силуэт вершины горы, который меняет цвет с золотого на синий.

Фото: nationalbank.kz

6. Спарк (цветопеременное изображение)

Элемент в виде артефакта "Голова Барса с грифонами в пасти", при изменении угла наклона банкноты цвет переходит от золотого до нефритового.

Фото: nationalbank.kz

7. Иридисцентная краска

При повороте банкноты проявляются элементы с блеском золотистого цвета с лицевой стороны и фиолетового цвета с оборотной стороны.

Фото: nationalbank.kz

8. Электротип (локальный водяной знак)

В проходящем свете четко виден водяной знак – в виде изображения номинала.

Фото: nationalbank.kz

С информационным материалом о защитных элементах банкноты номиналом 10 000 тенге можно ознакомиться по ссылке, а также на YouTube-канале НБК:

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