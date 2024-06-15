Цены на популярные криптовалюты в долларах США
Цены на криптовалюты могут колебаться в зависимости от времени. Данные в материале актуальны только на момент публикации.
Данные взяты из открытых источников.
Bitcoin (BTC): 66 315,2 $; изменения за 24 часа: -1,15%.
Ethereum (ETH): 3 543,53 $; изменения за 24 часа: +0,86%.
Tether (USDT): 0,9994 $; изменения за 24 часа: -0,01%.
BNB (BNB): 608,89 $; изменения за 24 часа: -0,33%.
USD Coin (USDC): 1,0007 $; изменения за 24 часа: +0,01%.
Dogecoin (DOGE): 0,136715 $; изменения за 24 часа: -3,92%.
Cardano (ADA): 0,4109 $; изменения за 24 часа: -2,76%.
По состоянию на 15 июня 2024 года доллар США в Национальном банке РК равен 450.79 тенге. С курсами других иностранных валют (евро, рубль, юань) в Нацбанке и обменниках Казахстана можно ознакомиться по ссылке.