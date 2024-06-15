Цены на популярные криптовалюты в долларах США

Рассмотрены цены на криптовалюты: Bitcoin, Ethereum, Tether, BNB, USD Coin, Dogecoin, Cardano. Цены на виртуальные валюты указаны в долларах США ($), сообщает Zakon.kz.

Цены на криптовалюты могут колебаться в зависимости от времени. Данные в материале актуальны только на момент публикации.

Данные взяты из открытых источников.

Bitcoin (BTC): 66 315,2 $; изменения за 24 часа: -1,15%.

Ethereum (ETH): 3 543,53 $; изменения за 24 часа: +0,86%.

Tether (USDT): 0,9994 $; изменения за 24 часа: -0,01%.

BNB (BNB): 608,89 $; изменения за 24 часа: -0,33%.

USD Coin (USDC): 1,0007 $; изменения за 24 часа: +0,01%.

Dogecoin (DOGE): 0,136715 $; изменения за 24 часа: -3,92%.

Cardano (ADA): 0,4109 $; изменения за 24 часа: -2,76%.

По состоянию на 15 июня 2024 года доллар США в Национальном банке РК равен 450.79 тенге. С курсами других иностранных валют (евро, рубль, юань) в Нацбанке и обменниках Казахстана можно ознакомиться по ссылке.