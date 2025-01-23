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Финансы

В Казахстане истекают сроки уплаты налогов и платежей

Налоги, пошлины, калькулятор, коммунальные услуги, квитанция, расчёт , фото - Новости Zakon.kz от 23.01.2025 12:50 Фото: freepik
В Казахстане 24 и 27 января истекает срок уплаты налогов и платежей за декабрь 2024 года, сообщает Zakon.kz.

Так, ИС "Параграф" напоминает, что до 25 января 2025 года необходимо уплатить:

  • ИПН с доходов, выплаченных в декабре 2024 года:

- предоставленного иностранного персонала нерезидентом, деятельность которого не образует постоянного учреждения в РК (доходы по п. 7 ст. 655 Налогового кодекса);

- иностранцев и лиц без гражданства, направленных в РК юридическим лицом-нерезидентом, не зарегистрированным в качестве налогоплательщика РК (доходы по п.1 ст. 656 Налогового кодекса);

  • НДС по ликвидационной декларации при снятии с регистрационного учета по НДС в декабре 2024 года.

Кроме того, не позднее 27 января 2025 года производится уплата следующих налогов и платежей:

  • КПН, авансовые платежи по КПН за январь 2025 года;
  • КПН, удержанный у источника выплаты с доходов резидента, выплаченных в декабре 2024 года;
  • КПН, удержанный у источника выплаты:

- с доходов нерезидента, начисленных и выплаченных, а также начисленных в пределах суммы выплаченной предоплаты в декабре 2024 года (доходы по п.1 ст. 645 Налогового кодекса);

- с доходов нерезидента из источников в РК от прироста стоимости (доходы по п.1 ст. 650 Налогового кодекса);

  • ИПН, удержанный у источника выплаты:

- с доходов, выплаченных в декабре 2024 года (доходы по пп. 1- 12 и 17 ст. 321 Налогового кодекса);

- с доходов физлиц-нерезидентов из источников в Республике Казахстан от прироста стоимости (доходы по п.1 ст. 650 Налогового кодекса);

  • ИПН с доходов выплаченных в декабре 2024 года:

- физических лиц-нерезидентов из источников в РК, в том числе с доходов от деятельности в РК по трудовому договору (соглашению, контракту), заключенному с резидентом или нерезидентом, являющимися работодателями (доходы по п.3 ст. 655 Налогового кодекса);

  • ИПН с доходов ИП, применяющего СНР с использованием СМП, за декабрь 2024 года;
  • социальный налог за декабрь 2024 года;
  • плата за пользование земельными участками:

- физическим лицом по земельным участкам, полученным в возмездное землепользование и не используемым в предпринимательской деятельности, в случае заключения договора временного возмездного землепользования в декабре 2024 года;

- при истечении срока действия договора временного возмездного землепользования или его расторжении в декабре 2024 года;

  • Плата за использование радиочастотного спектра, уплачиваемая иностранцами, лицами без гражданства и юридическими лицами-нерезидентами, не осуществляющими деятельность в РК и не зарегистрированными в качестве налогоплательщиков РК, при получении разрешения в декабре 2024 года;
  • Плата за размещение наружной (визуальной) рекламы за январь 2025 года;
  • Единый платеж за декабрь 2024 года;
  • Обязательные пенсионные взносы (ОПВ):

- удержанные из доходов, выплаченных работникам и физическим лицам по договорам ГПХ в декабре 2024 года;

- уплачиваемые в свою пользу ИП (в т. ч. применяющими СНР с использованием СМП, но кроме ИП, применяющими СНР на основе патента), КФХ, ЛЧП из полученных доходов в декабре 2024 года;

- уплачиваемые страховой организацией при осуществлении страховой выплаты в декабре 2024 года;

- уплачиваемые оператором интернет-платформы по доходам, полученным в декабре 2024 года;

- уплачиваемые самостоятельно физическими лицами, постоянно проживающими на территории РК, по полученным в декабре 2024 года доходам:

· по договорам ГПХ, предметом которых является выполнение работ (оказание услуг), заключенным с физическими лицами, не являющимися налоговыми агентами;

· от работы в представительствах международных организаций в РК, дипломатических представительствах и консульских учреждениях иностранных государств, аккредитованных в РК;

  • Обязательные профессиональные пенсионные взносы (ОППВ), исчисленные по доходам, выплаченным работникам в декабре 2024 года;
  • Обязательные пенсионные взносы работодателя (ОПВР), исчисленные по доходам, выплаченным работникам, а также полученным ЛЧП и ИП в декабре 2024 года;
  • Социальные отчисления по начисленным доходам в декабре 2024 года;
  • Отчисления на ОСМС по доходам, выплаченным в декабре 2024 года;
  • Взносы на ОСМС:

- удержанные из доходов, выплаченных работникам, физлицам и индивидуальным помощникам по договорам ГПХ в декабре 2024 года;

- уплачиваемые в свою пользу ИП (кроме ИП, применяющими СНР на основе патента), ЛЧП от объекта исчисления взносов за декабрь 2024 года;

- уплачиваемые самостоятельными плательщиками от объекта исчисления взносов за декабрь 2024 года.

Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
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