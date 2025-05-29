Новый механизм списания мошеннических кредитов могут ввести в Казахстане

Заместитель председателя Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка (АРРФР) Олжас Кизатов в кулуарах Сената 29 мая 2025 года рассказал о возможности введения нового механизма по списанию мошеннических кредитов, передает корреспондент Zakon.kz.

Как отметил замглавы АРРФР, действующая сейчас норма предполагает, что мошеннические кредиты списываются только по решению суда. Иной порядок предлагается ввести законом по вопросам развития финансового рынка, защиты прав потребителей финансовых услуг.

"В рамках данного законопроекта мы вводим новый механизм досудебного списания мошеннических займов. В случае, если банк или микрофинансовая организация нарушают требование по обязательному присутствию для отдельных категорий граждан в период "охлаждения", который мы тоже вводим в рамках данного законопроекта, или требование по получению дополнительного согласия на получения кредита, это легко администрируется и доказывается. Банки или микрофинансовые организации обязаны до суда списать эти кредиты", – сказал Олжас Кизатов.

19 мая 2025 года сообщалось, что житель Акмолинской области оформил восемь кредитов и отдал их псевдоюристам.