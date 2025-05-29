#Народный юрист
#Погода
#Казахмыс
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+22°
$
512.66
580.59
6.45
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Народный юрист
#Погода
#Казахмыс
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+22°
$
512.66
580.59
6.45
Общество

Новый механизм списания мошеннических кредитов могут ввести в Казахстане

Покупки онлайн, покупки в интернете, интернет-магазин, покупки через интернет, онлайн-покупки, онлайн покупки, покупки в интернете, маркетплейс, маркетплейсы, банковская карта, платеж по карте, оплата по карте, фото - Новости Zakon.kz от 29.05.2025 14:47 Фото: pexels
Заместитель председателя Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка (АРРФР) Олжас Кизатов в кулуарах Сената 29 мая 2025 года рассказал о возможности введения нового механизма по списанию мошеннических кредитов, передает корреспондент Zakon.kz.

Как отметил замглавы АРРФР, действующая сейчас норма предполагает, что мошеннические кредиты списываются только по решению суда. Иной порядок предлагается ввести законом по вопросам развития финансового рынка, защиты прав потребителей финансовых услуг.

"В рамках данного законопроекта мы вводим новый механизм досудебного списания мошеннических займов. В случае, если банк или микрофинансовая организация нарушают требование по обязательному присутствию для отдельных категорий граждан в период "охлаждения", который мы тоже вводим в рамках данного законопроекта, или требование по получению дополнительного согласия на получения кредита, это легко администрируется и доказывается. Банки или микрофинансовые организации обязаны до суда списать эти кредиты", – сказал Олжас Кизатов.

19 мая 2025 года сообщалось, что житель Акмолинской области оформил восемь кредитов и отдал их псевдоюристам.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Оксана Даирова
Оксана Даирова
Читайте также
Врали и смеялись: потерпевшая сторона требует наказать девушек-свидетельниц убийства Шерзата Полата
Общество
15:38, Сегодня
Врали и смеялись: потерпевшая сторона требует наказать девушек-свидетельниц убийства Шерзата Полата
Когда все пассажирские вагоны в Казахстане оборудуют видеокамерами
Общество
15:33, Сегодня
Когда все пассажирские вагоны в Казахстане оборудуют видеокамерами
"Перейдите по ссылке, чтобы получить посылку": казахстанцам раскрыли, кто им отправляет это SMS
Общество
15:23, Сегодня
"Перейдите по ссылке, чтобы получить посылку": казахстанцам раскрыли, кто им отправляет это SMS
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: