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Законодательство РК

Кредит на какую сумму смогут взять казахстанцы без согласия супруга

кредит, БВУ, Казахстан , фото - Новости Zakon.kz от 23.05.2024 12:54 Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
Заместитель председателя Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка Олжас Кизатов в кулуарах сената 23 мая высказался об условии получения разрешения на получение кредита от супругов. Такую норму хотят ввести в законы страны, сообщает Zakon.kz.

Сенатор Сергей Карплюк сказал, что в норме по согласию супругов на получение кредита говорится о конкретной сумме.

"Речь идет о 1000 МРП, свыше которой потребительский беззалоговый кредит, когда банки или микрофинансовые организации будут выдавать, они будут обязаны спрашивать согласие супруга или супруги. В случае развода есть база ЗАГСа, и если там есть сведения о том, что человек состоит в браке, тогда к нему будут предъявляться требования, а если его в базе нет, то и требования не будет. Все просто", – сказал сенатор.

Зампред АРРФР Олжас Кизатов объяснил, почему предлагается установить именно такой порог.

"Это больше делалось для того, чтобы все-таки по крупным займам, свыше 1000 МРП, решение хозяйствами принималось более осознанно, то есть необходимо получение согласия супруга или супруги. Получение согласия супруга или супруга направлено, в том числе, на снижение мошеннических операций на рынке банковских услуг, потому что сейчас ни для кого не секрет, количество мошеннических транзакций при выдаче займов растет. И это одна из этих мер, которые на наш взгляд будут способствовать снижению мошенничеств на рынке банковских услуг", – сказал он.

По его словам, такой порог предлагается установить по разным причинам.

"Разные жизненные ситуации возникают, условно говоря, супруга или супруг могут быть за рубежом или болеет, и не может физически дать согласие, а ему нужны средства в том числе на лечение... Мы определи предварительно на уровне 1000 МРП – это 3 млн 700 тыс. тенге, мы считаем что этой суммы достаточно, чтобы покрыть какие-то очень срочные расходы, в том числе расходы, связанные с мед обеспечением. Второе, почему 1000 МРП, у нас в рамках Налогового кодекса с 2025 года вступает норма, что все граждане РК должны обязательно декларировать свои активы свыше 1000 МРП, в том числе остатки на счетах банков. То есть свыше 1000 МРП обязательно подлежит декларации", – резюмировал Кизатов.

В Казахстане также хотят ужесточить условия получения кредитов для физлиц. В частности, не выдавать займы без биометрии. Таким образом граждан хотят защитить от мошенников.

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