Как изменились цены криптовалют 26 мая

Рассмотрены цены на криптовалюты: Bitcoin, Ethereum, Tether, BNB, USD Coin, Dogecoin, Cardano. Цены на виртуальные валюты указаны в долларах США ($), сообщает Zakon.kz.

Цены на криптовалюты могут колебаться в зависимости от времени. Данные в материале актуальны только на момент публикации.

Данные взяты из открытых источников.

Bitcoin (BTC): 109 843,2 $; изменения за 24 часа: +2,16%.

Ethereum (ETH): 2 561,99 $; изменения за 24 часа: +1,91%.

Tether (USDT): 1,0002 $; изменения за 24 часа: +0,13%.

BNB (BNB): 672,90 $; изменения за 24 часа: +0,94%.

USD Coin (USDC): 0,9996 $; изменения за 24 часа: 0,00%.

Dogecoin (DOGE): 0,226260 $; изменения за 24 часа: +2,83%.

Cardano (ADA): 0,7680 $; изменения за 24 часа: +2,44%.

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По состоянию на 26 мая 2025 года доллар США в Национальном банке РК равен 511,04 тенге. С курсами других иностранных валют (евро, рубль, юань) в Нацбанке и обменниках Казахстана можно ознакомиться по ссылке.