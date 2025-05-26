Как изменились цены криптовалют 26 мая
Цены на криптовалюты могут колебаться в зависимости от времени. Данные в материале актуальны только на момент публикации.
Данные взяты из открытых источников.
Bitcoin (BTC): 109 843,2 $; изменения за 24 часа: +2,16%.
Ethereum (ETH): 2 561,99 $; изменения за 24 часа: +1,91%.
Tether (USDT): 1,0002 $; изменения за 24 часа: +0,13%.
BNB (BNB): 672,90 $; изменения за 24 часа: +0,94%.
USD Coin (USDC): 0,9996 $; изменения за 24 часа: 0,00%.
Dogecoin (DOGE): 0,226260 $; изменения за 24 часа: +2,83%.
Cardano (ADA): 0,7680 $; изменения за 24 часа: +2,44%.
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По состоянию на 26 мая 2025 года доллар США в Национальном банке РК равен 511,04 тенге. С курсами других иностранных валют (евро, рубль, юань) в Нацбанке и обменниках Казахстана можно ознакомиться по ссылке.