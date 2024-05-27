Лента новостей
0
Қаз
#Народный юрист #Паводки-2024 Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Курсы валют в обменниках Алматы и Астаны на 27 мая

Обмен валют, деньги, Казахстан, фото - Новости Zakon.kz от 27.05.2024 11:10 Фото: Zakon.kz
Представлены данные о средневзвешенных курсах покупки и продажи валют: доллара, евро и рубля в обменных пунктах Астаны, Алматы и Шымкента, а также курсы Нацбанка РК на 27 мая 2024 года (на 11:08 по времени Астаны), сообщает Zakon.kz.

По официальным данным Национального банка РК, курс доллара составляет 443,16 тенге, евро – 480,39 тенге, рубля – 4,94 тенге.

Астана

Курс доллара в обменных пунктах

Средний курс покупки доллара в Астане в обменных пунктах – 441 тенге, продажи – 446 тенге.

Курс евро в обменных пунктах

Средний курс покупки евро в Астане в обменных пунктах – 478 тенге, продажи – 484 тенге.

Курс рубля в обменных пунктах

Средний курс покупки рубля в Астане в обменных пунктах – 4,87 тенге, продажи – 4,97 тенге.

Алматы

Курс доллара в обменных пунктах

Средний курс покупки доллара в Алматы в обменных пунктах – 442,9 тенге, продажи – 444,5 тенге.

Курс евро в обменных пунктах

Средний курс покупки евро в Алматы в обменных пунктах – 480,5 тенге, продажи – 484,5 тенге.

Курс рубля в обменных пунктах

Средний курс покупки рубля в Алматы в обменных пунктах – 4,87 тенге, продажи – 4,95 тенге.

Шымкент

Курс доллара в обменных пунктах

Средний курс покупки доллара в Шымкенте в обменных пунктах – 443,5 тенге, продажи – 444,5 тенге.

Курс евро в обменных пунктах

Средний курс покупки евро в Шымкенте в обменных пунктах – 479 тенге, продажи – 483 тенге.

Курс рубля в обменных пунктах

Средний курс покупки рубля в Шымкенте в обменных пунктах – 4,88 тенге, продажи – 4,94 тенге.

Читайте также

Газ, стоимость, Европа, статистика, цены
Казахстан – первый в Европе по доступности газа для населения
биткоин
Цены на популярные криптовалюты на 26 мая
обмен валют
Курсы валют в обменниках Казахстана на 26 мая
Лариса Черненко
Казахстан 2024 год Курсы валют Обменные пункты
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
гроза
Ливень, снег и град прогнозируют по Казахстану на 27 мая
Димаш Кудайберген поделился с фанатами радостной новостью
Димаш Кудайберген поделился с фанатами радостной новостью
Прорыв дамбы в Китае: Казахстан готов принять еще 10 млрд кубометров воды
Прорыв дамбы в Китае: Казахстан готов принять еще 10 млрд кубометров воды
Шквал, снег и град: в 15 регионах объявлено штормовое предупреждение
Шквал, снег и град: в 15 регионах объявлено штормовое предупреждение
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: