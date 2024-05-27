Курсы валют в обменниках Алматы и Астаны на 27 мая

Фото: Zakon.kz

Представлены данные о средневзвешенных курсах покупки и продажи валют: доллара, евро и рубля в обменных пунктах Астаны, Алматы и Шымкента, а также курсы Нацбанка РК на 27 мая 2024 года (на 11:08 по времени Астаны), сообщает Zakon.kz.

По официальным данным Национального банка РК, курс доллара составляет 443,16 тенге, евро – 480,39 тенге, рубля – 4,94 тенге. Астана Курс доллара в обменных пунктах Средний курс покупки доллара в Астане в обменных пунктах – 441 тенге, продажи – 446 тенге. Курс евро в обменных пунктах Средний курс покупки евро в Астане в обменных пунктах – 478 тенге, продажи – 484 тенге. Курс рубля в обменных пунктах Средний курс покупки рубля в Астане в обменных пунктах – 4,87 тенге, продажи – 4,97 тенге. Алматы Курс доллара в обменных пунктах Средний курс покупки доллара в Алматы в обменных пунктах – 442,9 тенге, продажи – 444,5 тенге. Курс евро в обменных пунктах Средний курс покупки евро в Алматы в обменных пунктах – 480,5 тенге, продажи – 484,5 тенге. Курс рубля в обменных пунктах Средний курс покупки рубля в Алматы в обменных пунктах – 4,87 тенге, продажи – 4,95 тенге. Шымкент Курс доллара в обменных пунктах Средний курс покупки доллара в Шымкенте в обменных пунктах – 443,5 тенге, продажи – 444,5 тенге. Курс евро в обменных пунктах Средний курс покупки евро в Шымкенте в обменных пунктах – 479 тенге, продажи – 483 тенге. Курс рубля в обменных пунктах Средний курс покупки рубля в Шымкенте в обменных пунктах – 4,88 тенге, продажи – 4,94 тенге. Читайте также Казахстан – первый в Европе по доступности газа для населения Цены на популярные криптовалюты на 26 мая Курсы валют в обменниках Казахстана на 26 мая

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