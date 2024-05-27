Курсы валют в обменниках Алматы и Астаны на 27 мая
По официальным данным Национального банка РК, курс доллара составляет 443,16 тенге, евро – 480,39 тенге, рубля – 4,94 тенге.
Астана
Курс доллара в обменных пунктах
Средний курс покупки доллара в Астане в обменных пунктах – 441 тенге, продажи – 446 тенге.
Курс евро в обменных пунктах
Средний курс покупки евро в Астане в обменных пунктах – 478 тенге, продажи – 484 тенге.
Курс рубля в обменных пунктах
Средний курс покупки рубля в Астане в обменных пунктах – 4,87 тенге, продажи – 4,97 тенге.
Алматы
Курс доллара в обменных пунктах
Средний курс покупки доллара в Алматы в обменных пунктах – 442,9 тенге, продажи – 444,5 тенге.
Курс евро в обменных пунктах
Средний курс покупки евро в Алматы в обменных пунктах – 480,5 тенге, продажи – 484,5 тенге.
Курс рубля в обменных пунктах
Средний курс покупки рубля в Алматы в обменных пунктах – 4,87 тенге, продажи – 4,95 тенге.
Шымкент
Курс доллара в обменных пунктах
Средний курс покупки доллара в Шымкенте в обменных пунктах – 443,5 тенге, продажи – 444,5 тенге.
Курс евро в обменных пунктах
Средний курс покупки евро в Шымкенте в обменных пунктах – 479 тенге, продажи – 483 тенге.
Курс рубля в обменных пунктах
Средний курс покупки рубля в Шымкенте в обменных пунктах – 4,88 тенге, продажи – 4,94 тенге.