Курсы валют в обменниках Астаны и Алматы на 27 мая
По официальным данным Национального банка РК, курс доллара составляет 511,04 тенге, евро – 581,72 тенге, рубля – 6,41.
Астана
Курс доллара в обменных пунктах
Средний курс покупки доллара в Астане – 509,5 тенге, продажи – 515,5 тенге.
Курс евро в обменных пунктах
Средний курс покупки евро в Астане – 579,5 тенге, продажи – 586,5 тенге.
Курс рубля в обменных пунктах
Средний курс покупки рубля в Астане – 6,34 тенге, продажи – 6,49 тенге.
Алматы
Курс доллара в обменных пунктах
Средний курс покупки доллара в Алматы – 510,9 тенге, продажи – 513,5 тенге.
Курс евро в обменных пунктах
Средний курс покупки евро в Алматы – 579,5 тенге, продажи – 584,5 тенге.
Курс рубля в обменных пунктах
Средний курс покупки рубля в Алматы – 6,31 тенге, продажи – 6,43 тенге.
Шымкент
Курс доллара в обменных пунктах
Средний курс покупки доллара в Шымкенте – 512,5 тенге, продажи – 515 тенге.
Курс евро в обменных пунктах
Средний курс покупки евро в Шымкенте – 580,2 тенге, продажи – 584,7 тенге.
Курс рубля в обменных пунктах
Средний курс покупки рубля в Шымкенте – 6,29 тенге, продажи – 6,35 тенге.
Указанные курсы валют актуальны только на момент написания материала. В зависимости от времени цены на иностранную валюту могут колебаться.