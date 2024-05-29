Курс доллара вырос на торгах 29 мая

Казахстанская фондовая биржа (KASE) сообщила, что на 15:30 средневзвешенный курс доллара составил 442,85 тенге, поднявшись на 1,17 тенге, передает Zakon.kz.

Средневзвешенный курс китайского юаня подрос и составил 60,96 тенге (+0,02).

Нацбанк установил курс евро в 480,27 тенге, рубля – 4,99 тенге.

В обменных пунктах доллары покупают/продают по 442,7-444,3 тенге, евро – по 479,5-483,5 тенге, российские рубли – по 4,91-4,99 тенге.

Между тем мировые цены на нефть продолжают расти на торгах 29 мая.

Так, стоимость фьючерсов на Brent на август на электронных торгах ICE Futures выросла на 0,7%, до 84,53 доллара за баррель.

На электронных торгах NYMEX фьючерсы на нефть WTI на июль подорожали на 0,78%, до 80,45 доллара за баррель.