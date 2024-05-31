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Изменить лицензирование банков планируют в Казахстане

Банк, нацбанк, фото - Новости Zakon.kz от 31.05.2024 16:50 Фото: Нацбанк
Председатель Национального банка Казахстана (НБК) Тимур Сулейменов 31 мая 2024 года рассказал об инициативе ввести в стране две банковские лицензии, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Журналисты спросили у главы Нацбанка, будут ли в Казахстане вводить универсальную и базовую лицензии для банков.

"Это не Нацбанк будет вводить, потому что лицензию на банковскую деятельность дает Агентство по развитию и регулированию финансового рынка. Интересно, что это оказывается достоянием экспертной общественности, потому что этот вопрос мы прорабатывали пока внутри. Мы думаем, нужен ли дальнейший стимул для развития банковского рынка", – дополнил Тимур Сулейменов.

По его словам, в некоторых странах есть несколько видов банковской лицензии. Некоторые из них не имеют полноценной лицензии на все виды кредитования, депозитирования и участие на рынке ценных бумаг.

"В агентстве продумывают, нужно ли такие банковские организации у нас вводить. Ну да, вот такая идея была. Они прорабатывают, это пока такая очень теоретическая проработка", – сказал Тимур Сулейменов.

Ранее председатель Нацбанка прокомментировал норму о выдаче кредитов с согласия супругов.

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