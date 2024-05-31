Глава Нацбанка рассказал, есть ли у него кредиты

Председатель Национального банка Казахстана Тимур Сулейменов 31 мая рассказал журналистам, есть ли у него кредиты, сообщает корреспондент Zakon.kz.

В кулуарах брифинга Сулейменов сообщил, что у него тоже есть потребительский кредит.

"Кредит – это двигатель торговли. В рыночной экономике это хорошо. Если у вас нет сбережений, но у вас хороший денежный поток, то есть вы хорошо зарабатываете, и уже сейчас хотите купить однокомнатную квартиру и сделать первоначальный взнос, разве плохо привлечь кредит? Нет, конечно", – сказал Тимур Сулейменов.

По его словам, иметь кредит в соответствии со своими доходами и возможностями – это абсолютно нормально.

"Или ждать 10 лет, накопить всю сумму и только потом покупать квартиру? Нет, так не работает. Так что от того, что у меня есть кредит, ничего плохого в этом нет", – заявил Тимур Сулейменов.

Ранее глава Нацбанка заявил, что перекредитованности в Казахстане нет, а также высказался о новой норме, по которой выдавать кредиты будут с согласия супругов.