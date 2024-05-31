Лента новостей
0
Қаз
#Народный юрист #Паводки-2024 Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Глава Нацбанка рассказал, есть ли у него кредиты

Есть ли кредиты у главы Нацбанка, фото - Новости Zakon.kz от 31.05.2024 15:16 Фото: primeminister.kz
Председатель Национального банка Казахстана Тимур Сулейменов 31 мая рассказал журналистам, есть ли у него кредиты, сообщает корреспондент Zakon.kz.

В кулуарах брифинга Сулейменов сообщил, что у него тоже есть потребительский кредит.

"Кредит – это двигатель торговли. В рыночной экономике это хорошо. Если у вас нет сбережений, но у вас хороший денежный поток, то есть вы хорошо зарабатываете, и уже сейчас хотите купить однокомнатную квартиру и сделать первоначальный взнос, разве плохо привлечь кредит? Нет, конечно", – сказал Тимур Сулейменов.

По его словам, иметь кредит в соответствии со своими доходами и возможностями – это абсолютно нормально.

"Или ждать 10 лет, накопить всю сумму и только потом покупать квартиру? Нет, так не работает. Так что от того, что у меня есть кредит, ничего плохого в этом нет", – заявил Тимур Сулейменов.

Ранее глава Нацбанка заявил, что перекредитованности в Казахстане нет, а также высказался о новой норме, по которой выдавать кредиты будут с согласия супругов.

Читайте также

Сколько абитуриентов сдали ЕНТ на английском языке
Сколько абитуриентов сдали ЕНТ на английском языке
Специализированный межрайонный суд по уголовным делам Шымкента, противочумная станция, коррупция, коррупционный скандал
Коррупционный скандал в шымкентской противочумной станции: подробности уголовного дела
Доллары, тенге, деньги, обмен валют
Доллары или тенге: глава Нацбанка рассказал, в какой валюте лучше хранить сбережения
Тамила Языкова
Нацбанк РК Сулейменов Тимур Казахстан 2024 год Кредиты
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Несколько дней в Алматы будут перекрывать дороги из-за высоких гостей
Несколько дней в Алматы будут перекрывать дороги из-за высоких гостей
Выпуск новой 10-тысячной купюры: Нацбанк сделал важное заявление
Выпуск новой 10-тысячной купюры: Нацбанк сделал важное заявление
Вокруг Астаны выставили посты полиции: в МВД дали объяснение
Вокруг Астаны выставили посты полиции: в МВД дали объяснение
Киркоров нежно попрощался с Анастасией Заворотнюк
Киркоров нежно попрощался с Анастасией Заворотнюк
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: