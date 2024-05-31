Когда казахстанцы смогут пользоваться счетами разных банков в одном приложении

Председатель Национального банка Казахстана (НБК) Тимур Сулейменов 31 мая 2024 года рассказал, что с 1 июля будет запущен Open Banking, что позволит казахстанцам пользоваться услугами разных банков в одном приложении, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Сулейманов напомнил, что в 2023 году в пилотном режиме был запущен проект Open Banking на основе технологии Open API и национальный карточный Switch.

"Надеемся, что мы с 1 июля запустим их уже в полноценном режиме. Это повысит конкурентоспособность. Когда у тебя есть возможность в одном приложении иметь доступ к счетам различных банков, без каких-то заградительных комиссий и дополнительных барьеров, это, конечно, позитивно повлияет", – дополнил он.

Сулейманов подчеркнул, что не видит предпосылок, что в Казахстане останется два банка. Наоборот, идет работа над тем, чтобы банков появилось больше.

"Но я хотел бы отметить, что нам нужна национальная финансовая инфраструктура, которая равноудалена, которая максимально учитывает интересы всех – крупных, средних и мелких банков. Инфраструктура, в первую очередь, должна быть направлена на гражданина, клиента и казахстанского бизнесмена. Когда мы, как государство, имеем возможность ею управлять, то есть обеспечивать свой, скажем так, платежный суверенитет", – заключил председатель Национального банка.

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