Возврат незаконных активов: в доход Казахстана дополнительно обращены 40 млрд тенге

Сегодня, 29 апреля 2024 года, состоялось очередное заседание Комиссии по вопросам возврата государству незаконно приобретенных активов под председательством премьер-министра Казахстана Олжаса Бектенова, сообщает Zakon.kz.

Об этом рассказали в пресс-службе правительства.

"Комиссией одобрены соглашения о добровольном возврате государству незаконно приобретенных активов на общую сумму свыше 40 млрд тенге, из которых более 38 млрд составляют денежные средства, а также бизнес-центр в Астане стоимостью 2 млрд тенге. Возвращенные средства будут направлены на социальные цели, в том числе на устранение последствий паводков", – говорится в сообщении.

Кроме того, одобрено подписание инвестиционных соглашений на сумму 7 млрд тенге, в рамках которых лицами, попавшими под действие Закона РК "О возврате государству незаконно приобретенных активов", будут построены два инфраструктурных объекта в Астане и Шымкенте.

Реализация этих проектов позволит создать рабочие места и обеспечить дополнительный приток налоговых поступлений.

Фото: primeminister.kz

"Работа по возврату активов – это прямая реализация политики главы государства по восстановлению социальной справедливости. Все возвращенные средства используются во благо народа Казахстана", — подчеркнул Олжас Бектенов.