В Казахстан вернули 525 млрд тенге: как их используют

Комиссией по вопросам возврата активов одобрено заключение соглашений о передаче в пользу государства денежных средств и реализации социальных проектов на общую сумму более 525 млрд тенге, сообщает Zakon.kz.

Как передает пресс-служба правительства страны, очередное заседание комиссии прошло под председательством премьер-министра Республики Казахстан Олжаса Бектенова.

Фото: ПМ РК

Помимо перечисления денежных средств в Специальный госфонд, Комиссия одобрила строительство за счет данных средств:

спортивного комплекса для одаренных детей-спортсменов на 120 мест в городе Аркалык;

реабилитационного центра для детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата в Астане;

тренировочного центра для людей с особыми потребностями на 400 мест в Алматы.

"Как отметил глава государства, все возвращенные средства должны работать на благо казахстанцев. С начала текущего года Комиссией одобрены соглашения по возврату активов на общую сумму свыше 900 млрд тенге. На эти средства уже начато строительство ряда объектов социальной инфраструктуры", – подчеркнул Олжас Бектенов.

Фото: ПМ РК

Ранее по поручению президента из Специального государственного фонда были выделены средства на строительство спортивного комплекса в селе Зеренда Акмолинской области и музыкальной школы в селе Темирлан Туркестанской области.

Распоряжением премьер-министра РК Олжаса Бектенова от 2 ноября 2024 года создана Комиссия по координации работы блочного бюджета.

