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Законодательство РК

В Казахстан вернули 525 млрд тенге: как их используют

Олжас Бектенов, государственный служащий, Казахстан, фото - Новости Zakon.kz от 08.11.2024 08:38 Фото: primeminister.kz
Комиссией по вопросам возврата активов одобрено заключение соглашений о передаче в пользу государства денежных средств и реализации социальных проектов на общую сумму более 525 млрд тенге, сообщает Zakon.kz.

Как передает пресс-служба правительства страны, очередное заседание комиссии прошло под председательством премьер-министра Республики Казахстан Олжаса Бектенова.

Возврат активов, фото - Новости Zakon.kz от 08.11.2024 08:38

Фото: ПМ РК

Помимо перечисления денежных средств в Специальный госфонд, Комиссия одобрила строительство за счет данных средств:

  • спортивного комплекса для одаренных детей-спортсменов на 120 мест в городе Аркалык;
  • реабилитационного центра для детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата в Астане;
  • тренировочного центра для людей с особыми потребностями на 400 мест в Алматы.
"Как отметил глава государства, все возвращенные средства должны работать на благо казахстанцев. С начала текущего года Комиссией одобрены соглашения по возврату активов на общую сумму свыше 900 млрд тенге. На эти средства уже начато строительство ряда объектов социальной инфраструктуры", – подчеркнул Олжас Бектенов.
Возврат средств, фото - Новости Zakon.kz от 08.11.2024 08:38

Фото: ПМ РК

Ранее по поручению президента из Специального государственного фонда были выделены средства на строительство спортивного комплекса в селе Зеренда Акмолинской области и музыкальной школы в селе Темирлан Туркестанской области.

Распоряжением премьер-министра РК Олжаса Бектенова от 2 ноября 2024 года создана Комиссия по координации работы блочного бюджета.

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