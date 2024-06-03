Доллар может подорожать до 470 тенге к концу этого года – прогнозы экономистов

Снижение цен на нефть, нагрузка на республиканский бюджет и снижение базовой ставки – эти три фактора, по мнению независимых экономистов, способны "уронить" курс тенге по отношению к доллару минимум на 7% уже осенью этого года, сообщает Zakon.kz.

Сегодня Национальный банк РК выпустил пресс-релиз, в котором констатировал ослабление тенге к доллару за май 2024 года на 1,2%, до 447,25 тенге за доллар США.

При этом регулятор сообщил, что продажи валюты из Национального фонда для обеспечения трансфертов в республиканский бюджет за май составили 800 млн долларов США (16% от общего объема торгов). Для поддержания валютной доли пенсионных активов ЕНПФ на уровне 30% НБРК приобрел 500 млн долларов США (10% от общего объема рынка).

"В июне 2024 года на выделение трансфертов в республиканский бюджет ожидается продажа валюты из Национального фонда в размере от 350 до 450 млн долларов США, а покупка валюты для ЕНПФ составит от 250 до 350 млн долларов США". Пресс-релиз НБРК

Как видим, в июне будет продано значительно меньше долларов, что может сказаться на курсе тенге.

О том, что стоимость тенге будет медленно опускаться по отношению к доллару, сегодня говорят многие эксперты. Так, независимый финансовый аналитик Андрей Чеботарев полагает, что будущая динамика тенге по-прежнему зависит от объема трансфертов из Национального фонда. К тому же еще одним фактором давления на тенге выступит недавнее снижение регулятором базовой ставки, которое ослабит интерес к тенговым активам инвестирования.

Если же прогнозировать на полгода вперед, то не стоит забывать о курсе тенге, заложенном в бюджет на 2024 год.

"Нужно держать в уме цифру, по которой был сверстан бюджет – 470 тенге за один доллар. Именно таков расчетный курс. Сейчас тенге переукреплен. И из Национального фонда мы каждый день берем больше, чем могли бы, а бюджет недополучает от валютной прибыли". Андрей Чеботарев

Для стабилизации инфляционных ожиданий такой крепкий тенге подходит как нельзя кстати, но для бюджета это не очень хорошо, считает аналитик. По его мнению, нужно либо пересчитать бюджет, либо перестать "переукреплять" тенге внутренними трансфертами.

"Что-то мне подсказывают, что, как и в прошлом году, выберут второй путь решения. Ведь в сентябре 2023 года тенге ослаб до 480-483 тенге за доллар, как будто компенсируя весну, когда доллар торговался по 420 тенге". Андрей Чеботарев

Эту точку зрения поддерживает еще один казахстанский финансист – Арман Бейсембаев. Он считает, что нынешняя стоимость тенге является аномальной. Ведь при таком курсе наши экспортеры платят меньше налогов, чем могли бы заплатить. При этом транши из Национального фонда будут идти, пока не закроются "бюджетные дыры" – обязательства перед гражданами, реформы, субсидирование отраслей экономики, последствия паводков.

"Получается некий замкнутый круг, который придется разорвать, как бы болезненно это ни было. Поэтому я думаю, что 470 тенге за 1 доллар – это минимальная отметка, которую мы увидим". Арман Бейсембаев

Отметим, что сегодня Казахстанская фондовая биржа (KASE) сообщила, что на 15:30 средневзвешенный курс доллара составил 447,08 тенге (-0,17) тенге.