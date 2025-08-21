#АЭС в Казахстане
Финансы

Каким может быть курс доллара к 2027 году: эксперты пересмотрели прогнозы

доллар, курс, нефть, прогнозы, фото - Новости Zakon.kz от 21.08.2025 17:29 Фото: freepik
Насколько может вырасти курс доллара и цена на нефть, и до какой отметки снизится базовая ставка в ближайшие годы - в материале Zakon.kz.

Национальный банк опубликовал результаты очередного макроэкономического опроса, в рамках которого эксперты сделали прогнозы по росту экономики, ценам на нефть, курсу тенге и другим показателям на 2025-2027 годы.

В частности, рост волатильности на валютном рынке привел к смещению ожиданий по курсу вверх на всем прогнозном горизонте. В 2025 году медианное значение прогноза повышено с 515,1 до 522,8 тенге за доллар США, в 2026 году – с 538 до 541,5 тенге. В 2027 году курсовые ожидания повышены до 562,5 тенге за доллар США (ранее – 555,8 тенге за доллар США).

Сценарные условия по цене нефти незначительно улучшены. При этом, согласно медиане оценок респондентов, цены стабилизируются на уровне 69,5 долларов за баррель на всем прогнозном горизонте.

Вместе с тем, прогнозы по росту экономики Казахстана пересмотрены умеренно. На 2025 год оценки аналитиков повышены с 5,1 до 5,2%, на 2026 год – с 4,6 до 4,7%. В 2027 году ожидается рост экономики на уровне 4,4%.

Фото: Zakon.kz

Краткосрочные инфляционные ожидания также демонстрируют устойчивый рост с начала года. Прогноз по ИПЦ на 2025 год повышен с 11% до 11,3%. Оценки на 2026 год также пересмотрены вверх – с 9% до 9,5%. Однако в 2027 году ожидается некоторое ослабление инфляционного давления, оценки пересмотрены с 7% до 6,5%.

Что касается прогнозов по базовой ставке, то респонденты прогнозируют, что она сохранится на уровне 16,5% до конца 2025 года. Медианная оценка на 2026 год повышена с 14% до 14,3%. В 2027 году, по мере ослабления инфляционного давления, ожидается снижение ставки – с 11,8% до 11,3%.

При этом значение базовой ставки, при которой денежно-кредитная политика поддерживает в долгосрочном периоде инфляцию и инфляционные ожидания на целевом уровне и ВВП на потенциальном уровне сохранилась на уровне предыдущего прогноза – 9%.

"Диапазоны прогнозов и разнонаправленная динамика некоторых макропоказателей указывают на сохраняющуюся неопределенность в оценках аналитиков. Оценки респондентов по рынку нефти и внешней торговле остаются сдержанными. Ожидания участников опроса по обменному курсу пересмотрены. Траектория ВВП стремится к потенциалу, а инфляционное давление останется повышенным в среднесрочном периоде".Национальный банк РК

Эксперты также сделали прогнозы по объему экспорта. Так на 2025 год показатель снижен с 92 до 90,1 млрд долларов. Ожидания на 2026 год незначительно повышены – с 89,4 до 90,1 млрд долларов. Объемы экспорта на 2027 году по-прежнему оцениваются на уровне 92,6 млрд долларов.

В части импорта, прогнозы на 2025 и 2027 годы сохранены на уровне 75,1 и 77,2 млрд долларов. Ожидания на 2026 год скорректированы с 76,6 до 76,1 млрд долл. США.

Ранее, Zakon.kz сообщал, что Казахстан стал меньше зарабатывать на экспорте и больше тратить на импорт.

Ольга Кудряшова
