Сколько денег казахстанцы перевели за рубеж с начала года

С каждым месяцем казахстанцы отправляют все больше денег за рубеж. Какой объем денежных переводов граждане осуществили за прошедшие несколько месяцев – в материале Zakon.kz.

Согласно статистике Нацбанка РК, общий объем переводов денег, отправленных через системы международных денежных переводов (СМДП) в апреле 2024 года, составил 209,4 тыс. транзакций на сумму 67,8 млрд тенге.

При этом суммарный объем транзакций с января по апрель 2024 года составил 759,4 тыс., а сумма транзакций – 243,9 млрд тенге. Это на 7,6% и 14% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Фото: Zakon.kz

Из общего количества за апрель было отправлено за рубеж 205,2 тыс. транзакций на сумму 65,8 млрд тенге.

"В сравнении с мартом 2024 года количество отправленных денежных переводов выросло на 6,6%, объем операций увеличился на 11,1%". Национальный банк РК

Больше всего денег из Казахстана отправили в Россию – 21,3 млрд тенге (32,3% от общей суммы), далее следует Узбекистан – 18 млрд (27,4%), Турция – 12,6 млрд тенге (19,1%), Грузия – 5,4 млрд (8,2%), Кыргызстан – 2,5 млрд тенге (3,8%).

К слову, переводы на территории Казахстана составили только 2% от общего количества и 2,8% от общей суммы переводов денег.

Фото: Zakon.kz

Из-за рубежа в Казахстан было направлено 74,4 тыс. транзакций на сумму 20,6 млрд тенге. По объему полученных денег также лидирует Россия – 5,9 млрд тенге (29,0%), на втором месте Республика Корея – 2,6 млрд тенге (12,5%), Соединенные Штаты Америки – 2,5 млрд тенге (12,2%), Узбекистан – 2,1 млрд тенге (10,1%) и Германия – 1,5 млрд тенге (7,3%).

В основном деньги из-за границы были получены в долларах США и казахстанских тенге. При этом доля переводов в американской валюте занимает более половины в сегменте как полученных, так и отправленных денежных переводов: 55% и 53,3% соответственно.