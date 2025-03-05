Казахстанцы отправили за рубеж несколько сотен миллиардов тенге

Сколько денег казахстанцы отправили за рубеж через системы международных денежных переводов по итогам 2024 года, в материале Zakon.kz.

Совокупный объем переводов денег, проведенных через cистемы международных денежных переводов (СМДП), за 2024 год составил 1,05 трлн тенге. Это на 21% ниже показателя 2023 года, сообщили в Национальном банке РК.

Из них 97% всех операций, проведенных через СМДП без открытия счета, приходится на трансграничные переводы между Казахстаном и другими странами.

"Объем отправленных за рубеж переводов денег составил 788,9 млрд тенге, или 77% совокупного объема трансграничных переводов, проведенных через СМДП. Средняя сумма одного перевода из Казахстана за рубеж составила 373,6 тыс. тенге". Национальный банк РК

Согласно статданным, основными странами-получателями переводов стали: Узбекистан (29,7%), Россия (29,4%), Турция (19,8%), Грузия (6,8%) и Кыргызстан (3,7%).

Объем переводов денег, полученных из-за рубежа, составил 236,8 млрд тенге, или 23% совокупного объема трансграничных переводов. Средняя сумма одного перевода в Казахстан из-за рубежа составила 300,6 тыс. тенге.

Основными странами-отправителями были: Россия (26,1%), США (13,7%), Южная Корея (10,3%), Узбекистан (10,0%) и Турция (8,6%).

В Нацбанке отметили, что системы международных денежных переводов используются для переводов без открытия банковского счета. В основном, данные переводы имеют характер безвозмездных переводов между физическими лицами.

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