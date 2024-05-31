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Глава Нацбанка считает, что перекредитованности в Казахстане нет

Глава Нацбанка считает, что перекредитованности в Казахстане нет , фото - Новости Zakon.kz от 31.05.2024 15:05 Фото: Zakon.kz/Тамила Муратбек
Председатель Национального банка Тимур Сулейменов ответил на вопрос о закредитованности населения Казахстана, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Об этом главу Нацбанка спросили журналисты на брифинге 31 мая.

"Есть несколько вариантов – закредитованность, перекредитованность, просто высокий уровень кредита и кредитное бремя. Многие люди по-разному используют эти термины. По сути, мне кажется, понятно, что перекредитованности в Казахстане нет, в целом по населению", – ответил Тимур Сулейменов.

По его словам, необходимо обращать большое внимание на высокий уровень кредитов по отдельным группам.

"То есть, если у людей нет источников дохода, но очень много кредитов, это тоже потенциальная социальная проблема. Она может быть даже не финансовой проблемой, потому что уровень NPL (просроченные кредиты. – Прим. ред.) будет небольшой. Тем не менее, с социальной точки зрения, это может быть проблемой, если человек набрал кредитов, выплачивать неоткуда, он все равно придет в акимат, либо в министерство. В целом, я соглашусь, что перекредитованности в Казахстане нет", – заявил Тимур Сулейменов.

Ранее председатель Нацбанка прокомментировал норму о выдаче кредитов с согласия супругов. 

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