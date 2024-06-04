Если покупать, то сейчас: в Казахстане подешевели квартиры

Во всех городах страны началась так называемая "ценовая коррекция" на вторичном рынке жилья. В среднем с начала 2024 года цены на квартиры снизились более чем на 1%. Если же брать снижение за год, то цифры будут еще ощутимее, сообщает Zakon.kz.

Согласно данным казахстанского портала по недвижимости, квартиры на "вторичке" упали в цене во всех городах страны, включая миллионники – Алматы, Астану и Шымкент.

В самых крупных городах – Алматы и Астане – цены только за месяц снизились на 0,7% (712 тыс. и 480 тыс. тенге за кв. м соответственно). При этом в южной столице цены на вторичное жилье падают третий месяц подряд (на 3% с начала апреля). За год стоимость квартир в Алматы уменьшилась на 0,9%, в Астане – на 1,2%. В Шымкенте жилье за месяц подешевело – на 1%, там 1 кв. м сейчас в среднем стоит 420 тыс. тенге. Спад за год составил 4,2%.

Такое снижение довольно ощутимо для кошелька покупателя. Скажем, в Шымкенте покупка трехкомнатной квартиры в кирпичном доме 1970-х годов площадью 85,5 кв. м обойдется на 1,5 млн тенге дешевле, чем год назад.

Больше всего квартиры подешевели за месяц в Актау (на 1,6% – до 345 тыс. тенге) и Атырау (на 1,2% – до 387 тыс. тенге).

Интересно, что есть три города, где цены за месяц стали выше. Это Петропавловск (+0,6%) и Тараз (+0,2%). Но в годовом измерении жилье подешевело и там (-1,9% и -1,6% соответственно).

Дороже всего стоят квартиры в июне 2024 года в Алматы (в среднем 712 390 тенге), дешевле – в Кызылорде (234 тыс. тенге).

Иллюстрация: Zakon.kz

Такое снижение цен на "вторичку" – вполне закономерный процесс, считает ведущий специалист и партнер агентства недвижимости Александр Бикетов.



Рынок вторичного жилья традиционно в начале лета проходит коррекцию. Реальные покупатели, готовые продать жилье хоть сейчас, согласны немного уступить в цене, чтобы больше уже не ждать.

"Поэтому, если вы хотите купить квартиру для проживания всерьез и надолго, покупайте немедленно". Александр Бикетов

В целом же эксперты полагают, что надеяться на дальнейшее понижение цен не стоит. В долгосрочной перспективе и "первичка", и "вторичка" будут только дорожать. Мнения о том, что жилье может когда-нибудь подешеветь – только миф. Но сезонным падением цен воспользоваться стоит.