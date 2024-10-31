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Аренда квартир подешевела во всех городах Казахстана

рука и ключ, фото - Новости Zakon.kz от 31.10.2024 11:39 Фото: pixabay
Цены на съемное жилье в октябре 2024 года ожидаемо пошли вниз – в среднем на 2% от сентябрьской стоимости. В некоторых городах снижение за аренду квартир составило 6-10%, а в Алматы цены изменились всего на 1%, сообщает Zakon.kz.

В областных центрах Казахстана, особенно на севере, арендное жилье подешевело больше всего. Так, в Петропавловске падение цен составило около 9% (сегодня в этом городе можно снять "однушку" за 100 тыс. тенге в месяц, а в Павлодаре цены упали на 8 % (цена аренды 1-комнатной квартиры в месяц – 110 тыс.тенге).

В Астане и Шымкенте зафиксировано снижение цен на 3-4%. Так, в столице 1-комнатную квартиру в шаговой доступности от Дворца мира и согласия можно арендовать за 170 тыс. тенге, в Шымкенте аренда "однушки" в Аль-Фарабийском районе обойдется в 150 тыс. тенге.

Что касается Алматы, то говорить о каких-то единых ценах здесь бессмысленно. Можно снять однокомнатную квартиру в микрорайонах "Самал" за 350 тыс. тенге в месяц, а можно поселиться в Алатауском районе за 100 тыс. тенге. В целом же общее снижение в Алматы составило около 1% по сравнению с сентябрьскими значениями.

В общем, средние цены на аренду меблированной 1-комнатной квартиры c ТВ и Wi-Fi в Казахстане (кроме перечисленных городов) таковы:

  • Актау – 120 000 тыс. тенге
  • Актобе – 140 000 тыс. тенге
  • Атырау – 140 000 тыс. тенге
  • Караганда – 130 000 тыс. тенге
  • Костанай – 130 000 тыс. тенге 
  • Уральск – 130 000 тыс. тенге 
  • Усть-Каменогорск – 120 000 тыс. тенге 
  • Кокшетау – 130 000 тыс. тенге 
  • Конаев – 120 000 тыс. тенге 

Ранее мы рассказали о том, почему рынок недвижимости в Казахстане уже долгое время находится в глубокой стагнации и никаких всплесков на нем не ожидается.

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