Аренда квартир подешевела во всех городах Казахстана

Цены на съемное жилье в октябре 2024 года ожидаемо пошли вниз – в среднем на 2% от сентябрьской стоимости. В некоторых городах снижение за аренду квартир составило 6-10%, а в Алматы цены изменились всего на 1%, сообщает Zakon.kz.

В областных центрах Казахстана, особенно на севере, арендное жилье подешевело больше всего. Так, в Петропавловске падение цен составило около 9% (сегодня в этом городе можно снять "однушку" за 100 тыс. тенге в месяц, а в Павлодаре цены упали на 8 % (цена аренды 1-комнатной квартиры в месяц – 110 тыс.тенге).

В Астане и Шымкенте зафиксировано снижение цен на 3-4%. Так, в столице 1-комнатную квартиру в шаговой доступности от Дворца мира и согласия можно арендовать за 170 тыс. тенге, в Шымкенте аренда "однушки" в Аль-Фарабийском районе обойдется в 150 тыс. тенге. Что касается Алматы, то говорить о каких-то единых ценах здесь бессмысленно. Можно снять однокомнатную квартиру в микрорайонах "Самал" за 350 тыс. тенге в месяц, а можно поселиться в Алатауском районе за 100 тыс. тенге. В целом же общее снижение в Алматы составило около 1% по сравнению с сентябрьскими значениями.

В общем, средние цены на аренду меблированной 1-комнатной квартиры c ТВ и Wi-Fi в Казахстане (кроме перечисленных городов) таковы:

Актау – 120 000 тыс. тенге

Актобе – 140 000 тыс. тенге

Атырау – 140 000 тыс. тенге

Караганда – 130 000 тыс. тенге

Костанай – 130 000 тыс. тенге

Уральск – 130 000 тыс. тенге

Усть-Каменогорск – 120 000 тыс. тенге

Кокшетау – 130 000 тыс. тенге

Конаев – 120 000 тыс. тенге

Ранее мы рассказали о том, почему рынок недвижимости в Казахстане уже долгое время находится в глубокой стагнации и никаких всплесков на нем не ожидается.