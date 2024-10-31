Аренда квартир подешевела во всех городах Казахстана
В областных центрах Казахстана, особенно на севере, арендное жилье подешевело больше всего. Так, в Петропавловске падение цен составило около 9% (сегодня в этом городе можно снять "однушку" за 100 тыс. тенге в месяц, а в Павлодаре цены упали на 8 % (цена аренды 1-комнатной квартиры в месяц – 110 тыс.тенге).
В Астане и Шымкенте зафиксировано снижение цен на 3-4%. Так, в столице 1-комнатную квартиру в шаговой доступности от Дворца мира и согласия можно арендовать за 170 тыс. тенге, в Шымкенте аренда "однушки" в Аль-Фарабийском районе обойдется в 150 тыс. тенге.
Что касается Алматы, то говорить о каких-то единых ценах здесь бессмысленно. Можно снять однокомнатную квартиру в микрорайонах "Самал" за 350 тыс. тенге в месяц, а можно поселиться в Алатауском районе за 100 тыс. тенге. В целом же общее снижение в Алматы составило около 1% по сравнению с сентябрьскими значениями.
В общем, средние цены на аренду меблированной 1-комнатной квартиры c ТВ и Wi-Fi в Казахстане (кроме перечисленных городов) таковы:
- Актау – 120 000 тыс. тенге
- Актобе – 140 000 тыс. тенге
- Атырау – 140 000 тыс. тенге
- Караганда – 130 000 тыс. тенге
- Костанай – 130 000 тыс. тенге
- Уральск – 130 000 тыс. тенге
- Усть-Каменогорск – 120 000 тыс. тенге
- Кокшетау – 130 000 тыс. тенге
- Конаев – 120 000 тыс. тенге
Ранее мы рассказали о том, почему рынок недвижимости в Казахстане уже долгое время находится в глубокой стагнации и никаких всплесков на нем не ожидается.