Сразу же кладите трубку: в МВД Казахстана рассказали, как распознать интернет-мошенников

Интернет-мошенники нанесли казахстанцам многомиллиардный ущерб. Официальный представитель МВД РК Шынгыс Алекешев на брифинге 3 июня 2024 года рассказал, как сохранить свои сбережения и личные данные от преступных посягательств, сообщает Zakon.kz.

Шынгыс Алекешев сообщил, что с начала года в Казахстане зарегистрировано более 6,5 тыс. случаев интернет-мошенничества, причинивших гражданам ущерб на сумму более 11 млрд тенге.

Он также назвал наиболее распространенные виды интернет-мошенничества, с которыми сталкиваются наши граждане.

Мошенничество через интернет-торговлю путем размещения ложных объявлений. В этом случае, как правило, требуют предоплату за товар или услугу. С начала года зарегистрировано более 2,7 тыс. таких случаев.

Инвестиционные схемы быстрого обогащения. С начала года более 700 казахстанцев стали жертвами таких схем, зачастую вкладывая последние сбережения или даже оформляя кредиты.

Телефонные звонки от имени якобы сотрудников банков, правоохранительных органов или других госорганов, чтобы выманить ваши данные или деньги.

Мошенничества через WhatsApp. В этом случае людям говорят о якобы попытках снять с их счета деньги и предлагают им перевести деньги на "безопасный" счет. Также, получив у людей обманом личные данные, позже оформляют на них кредит. В этом году зарегистрировано около 2 тыс. таких случаев.

Доступ к личным кабинетам через eGov. В этом случае мошенники могут откуда похитить ценную информацию и деньги.

"Всегда проверяйте подлинность звонков и сообщений, особенно если вам предлагают предоставить конфиденциальные данные. Сотрудники банков и полиции никогда не проводят спецопераций по телефону. В таких случаях кладите трубку и немедленно сообщайте о подозрительных звонках", – советует Шынгыс Алекешев.

Ранее полиция Алматы показала сообщения, которые мошенники пишут потенциальным жертвам.