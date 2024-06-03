Сразу же кладите трубку: в МВД Казахстана рассказали, как распознать интернет-мошенников
Фото: pexels
Интернет-мошенники нанесли казахстанцам многомиллиардный ущерб. Официальный представитель МВД РК Шынгыс Алекешев на брифинге 3 июня 2024 года рассказал, как сохранить свои сбережения и личные данные от преступных посягательств, сообщает Zakon.kz.
Шынгыс Алекешев сообщил, что с начала года в Казахстане зарегистрировано более 6,5 тыс. случаев интернет-мошенничества, причинивших гражданам ущерб на сумму более 11 млрд тенге.
Он также назвал наиболее распространенные виды интернет-мошенничества, с которыми сталкиваются наши граждане.
- Мошенничество через интернет-торговлю путем размещения ложных объявлений. В этом случае, как правило, требуют предоплату за товар или услугу. С начала года зарегистрировано более 2,7 тыс. таких случаев.
- Инвестиционные схемы быстрого обогащения. С начала года более 700 казахстанцев стали жертвами таких схем, зачастую вкладывая последние сбережения или даже оформляя кредиты.
- Телефонные звонки от имени якобы сотрудников банков, правоохранительных органов или других госорганов, чтобы выманить ваши данные или деньги.
- Мошенничества через WhatsApp. В этом случае людям говорят о якобы попытках снять с их счета деньги и предлагают им перевести деньги на "безопасный" счет. Также, получив у людей обманом личные данные, позже оформляют на них кредит. В этом году зарегистрировано около 2 тыс. таких случаев.
- Доступ к личным кабинетам через eGov. В этом случае мошенники могут откуда похитить ценную информацию и деньги.
"Всегда проверяйте подлинность звонков и сообщений, особенно если вам предлагают предоставить конфиденциальные данные. Сотрудники банков и полиции никогда не проводят спецопераций по телефону. В таких случаях кладите трубку и немедленно сообщайте о подозрительных звонках", – советует Шынгыс Алекешев.
Ранее полиция Алматы показала сообщения, которые мошенники пишут потенциальным жертвам.
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