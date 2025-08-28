Пенсии и пособия можно получать даже с заблокированного счета: Нацбанк разъяснил новые жесткие меры

Антифрод-центр расширяет функционал для противодействия мошенничеству в финансовом секторе, сообщает Zakon.kz.

Об этом 28 августа 2025 года проинформировали в пресс-службе Национального банка Казахстана (НБК):

"Национальный банк Казахстана информирует о принятии законодательных поправок, направленных на усиление мер противодействия мошенническим операциям на финансовом рынке, расширение функционала Национального Антифрод-центра, упрощение возврата средств гражданам, потерпевшим от мошеннических действий".

В монетарном регуляторе подчеркнули, что:

Теперь вернуть средства, заблокированные по транзакциям с признаками мошенничества, можно по уведомлению следственных органов с санкции прокурора (ранее требовалось решение суда).

Кроме этого, при Национальном Антифрод-центре создается база данных подозрительных платежных карт и электронных кошельков, задействованных в незаконных операциях.

Вместе с тем для людей, чьи банковские счета заблокированы из-за подозрений в мошенничестве, сохранится доступ к социальным выплатам и иным денежным переводам, осуществляемым в рамках пенсий, стипендий, пособий или зарплаты.

Для качественного проведения финансовыми организациями анализа подозрительных операций срок блокировки транзакций с признаками мошенничества увеличен с 3 до 5 рабочих дней.

Важной законодательной нормой, как отметили в Нацбанке, является также введение в Казахстане уголовной ответственности за "дропперство" – передачу данных карт или счетов мошенникам.

"Эти изменения позволят быстрее реагировать на попытки обмана, эффективнее бороться с мошенничеством, наркоторговлей, финансовыми пирамидами и незаконным игорным бизнесом. Наша цель – создать в Казахстане эффективную систему противодействия мошенническим и иным незаконным операциям, заблаговременно реагировать на данные угрозы", – отметил заместитель председателя НБК Берик Шолпанкулов.

Помимо этого, Национальный Антифрод-центр интегрирует свои базы с Генеральной прокуратурой, Комитетом национальной безопасности, Министерством цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК и мобильными операторами.

"Следующим этапом развития Антифрод-центра станет внедрение технологии искусственного интеллекта, которая будет определять подозрительную активность в банковских приложениях и блокировать сомнительные переводы на межбанковском уровне". Пресс-служба НБК

Справочно: В настоящее время к Антифрод-центру Нацбанка подключены более 200 участников, включая банки, микрофинансовые организации, телеком-операторов и государственные органы. Зарегистрировано более 80 тыс. инцидентов, в результате которых заблокировано порядка 3 млрд тенге. Антифрод-центр НБК запущен в 2024 году.

