Лента новостей
0
Қаз
#Народный юрист #Паводки-2024 Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

454 тысячи тенге в месяц: в Алматы озвучили размер средней зарплаты

454 тысяч тенге в месяц: размер средней зарплаты в Алматы озвучили власти, фото - Новости Zakon.kz от 05.06.2024 12:10 Фото: Zakon.kz
В Алматы среднемесячная зарплата выросла на 16,4% и составила 454 тыс. тенге. Об этом 5 июня 2024 года рассказали в городском управлении экономики, сообщает Zakon.kz.

В ведомстве отметили, что в апреле годовая инфляция замедлилась до 9,1% (в марте – 9,7%). В 2024 году прогнозируется дальнейшее замедление годовой инфляции до 7-8%.

"Среднемесячная заработная плата в Алматы за первый квартал текущего года составила 454 тыс. тенге (по республике – 382 тыс. тенге). В номинальном выражении зарплата выросла на 16,4%, в реальном выражении – на 6%".Управление экономики Алматы

Также сообщается, что в южной столице продолжают создаваться новые рабочие места с упором на постоянные.

"Так, с начала года создано 19,5 тыс. рабочих мест (план на этот год – 87 тыс.), из которых 61% – постоянные. При этом благодаря принимаемым мерам снижается уровень безработицы – до 4,7% в первом квартале этого года", – уточнили в Управлении экономики Алматы.

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 05.06.2024 12:10
Сколько составила средняя зарплата в Казахстане
, фото - Новости Zakon.kz от 05.06.2024 12:10

Ранее в Бюро национальной статистики назвали регион Казахстана со средней зарплатой в 607 тыс. тенге. Подробнее об этом здесь.

Читайте также

добыча нефти
Почему падают цены на нефть и чем это грозит Казахстану
Обмен валют, деньги, Казахстан
Курсы валют в обменниках Алматы и Астаны на 5 июня
Тенге, деньги, накопления, Казахстан
"Байтерек" выплатит дивиденды на госпакет акций 15% от чистого дохода
Динара Халдарова
Алматы акимат 2024 год Зарплаты
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
деньги, Казахстан, МВД
Сразу же кладите трубку: в МВД Казахстана рассказали, как распознать интернет-мошенников
скандал на барахолке в Алматы
Скандал разгорелся на алматинской барахолке
актер
Актер из "Солдат" и "Бедной Насти" Роман Мадянов отказался от работы из-за болезни
Минобороны разослало важное обращение к казахстанцам
Минобороны разослало важное обращение к казахстанцам
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: