454 тысячи тенге в месяц: в Алматы озвучили размер средней зарплаты

В Алматы среднемесячная зарплата выросла на 16,4% и составила 454 тыс. тенге. Об этом 5 июня 2024 года рассказали в городском управлении экономики, сообщает Zakon.kz.

В ведомстве отметили, что в апреле годовая инфляция замедлилась до 9,1% (в марте – 9,7%). В 2024 году прогнозируется дальнейшее замедление годовой инфляции до 7-8%.

"Среднемесячная заработная плата в Алматы за первый квартал текущего года составила 454 тыс. тенге (по республике – 382 тыс. тенге). В номинальном выражении зарплата выросла на 16,4%, в реальном выражении – на 6%". Управление экономики Алматы

Также сообщается, что в южной столице продолжают создаваться новые рабочие места с упором на постоянные.

"Так, с начала года создано 19,5 тыс. рабочих мест (план на этот год – 87 тыс.), из которых 61% – постоянные. При этом благодаря принимаемым мерам снижается уровень безработицы – до 4,7% в первом квартале этого года", – уточнили в Управлении экономики Алматы.

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