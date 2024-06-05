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Законодательство РК

Рост в два раза: казахстанцев стали больше страховать от несчастных случаев

страхование жизни, показатели, фото - Новости Zakon.kz от 05.06.2024 17:26 Фото: Freepik
Спрос на продукты компаний по страхованию жизни (КСЖ) вырос в первом квартале года. При этом количество заключенных договоров увеличилось в два раза за счет роста интереса к определенным видам страхования, сообщает Zakon.kz.

На фоне продолжающегося спроса на продукты КСЖ, поддерживаемого требованиями законодательства и ростом номинальных доходов казахстанцев (+13,4% за первый квартал год), в январе–марте 2024 года наблюдался рост всех показателей сектора, кроме чистой прибыли (снижение на 42,8%, до 15,2 млрд тенге), говорится в обзоре аналитического центра Ассоциации финансистов Казахстана (АФК).

"Рост сектора страхования жизни, главным образом, был связан с активным заключением физическими лицами договоров пенсионного аннуитета и страхования жизни, и юридическими лицами – договоров страхования работника от несчастных случаев". АФК
страховой сектор, показатели, фото - Новости Zakon.kz от 05.06.2024 17:26

Фото: Ассоциация финансистов Казахстана

Так, общее количество заключенных договоров выросло в два раза за счет повышенного спроса на страхование от несчастных случаев (в 2,3 раза), страхование жизни (в 1,8 раза) и туристических поездок (в 2,8 раза).

По итогам квартала рост страховых премий составил 61,8% или 60,9 млрд тенге, в основном, за счет пенсионного аннуитетного страхования (+23,2 млрд тенге), страхования жизни (+15,6 млрд тенге) и обязательного страхования работников (+14,9 млрд тенге).

премии и выплаты, результаты, фото - Новости Zakon.kz от 05.06.2024 17:26

Фото: Ассоциация финансистов Казахстана

"Несмотря на рост страховых премий, доходы от страховой деятельности КСЖ в январе–марте 2024 года снизились (–2,5%), что могло быть связано с опережающим ростом страховых выплат и изменением состава портфеля (увеличение долгосрочных полисов с накопительной составляющей". АФК

Объем выплат в секторе вырос на 78,2% или 10,2 млрд тенге, преимущественно за счет страхования работников от несчастных случаев (в 2,5 раза или на 5,3 млрд тенге) и страхования жизни (в 1,9 раза или на 3,4 млрд тенге).

страхование жизни, расходы, доходы, фото - Новости Zakon.kz от 05.06.2024 17:26

Фото: Ассоциация финансистов Казахстана

В АФК отметили, что лабый рост доходов КСЖ (+6,5% или на 7,9 млрд тенге), обеспеченных исключительно вознаграждением и положительной переоценкой по ценным бумагам, привел к падению чистой прибыли. Тем не менее, рост вознаграждения по ценным бумагам (+19,2%) на фоне высоких процентных ставок в РК и за рубежом, а также переоценки их стоимости (в 1,4 раза) из–за улучшения конъюнктуры на мировых рынках капитала поддержал доходы сектора. 

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