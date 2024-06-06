Триллионы тенге: сколько потратили на социальную помощь для казахстанцев
По результатам 2023 года затраты на социальную помощь и социальное обеспечение составили 4,7 трлн тенге. Это на 7,4% больше, чем в 2022 году (4,3 трлн тенге). Такие данные приведены в обзоре Института экономических исследований.
Практически вся сумма затрат ( 99,4%) в 2023 году была выделена на социальное обеспечение, оставшиеся 0,6% – на прочие услуги в области социальной помощи и социального обеспечения.
Фото: Economy.kz
Какие регионы получали больше всего соцпомощи?
Согласно данным института, в прошлом году в структуре расходов местных бюджетов затраты на социальную помощь и социальное обеспечение заняли 5% (против 4,8% в 2022 году).
"В абсолютном выражении сумма затрат на социальную помощь и социальное обеспечение увеличилась на 28,2% по сравнению с 2022 годом и достигла 639,0 млрд тенге в 2023 году (498,6 млрд тенге в 2022 году)", – говорится в исследовании.
При этом наибольший объем затрат на соцпомощь и соцобеспечение пришелся на Туркестанскую область – 11,4% и Алматы – 9%. Меньше всего получила Улытауская область – 1% от общего объема помощи.
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