Триллионы тенге: сколько потратили на социальную помощь для казахстанцев

Как изменилась сумма затрат на социальную помощь и социальное обеспечение в прошлом году, и на какие виды услуг были направлены деньги – в материале Zakon.kz.

По результатам 2023 года затраты на социальную помощь и социальное обеспечение составили 4,7 трлн тенге. Это на 7,4% больше, чем в 2022 году (4,3 трлн тенге). Такие данные приведены в обзоре Института экономических исследований.

Практически вся сумма затрат ( 99,4%) в 2023 году была выделена на социальное обеспечение, оставшиеся 0,6% – на прочие услуги в области социальной помощи и социального обеспечения.

Фото: Economy.kz

Какие регионы получали больше всего соцпомощи?

Согласно данным института, в прошлом году в структуре расходов местных бюджетов затраты на социальную помощь и социальное обеспечение заняли 5% (против 4,8% в 2022 году).

"В абсолютном выражении сумма затрат на социальную помощь и социальное обеспечение увеличилась на 28,2% по сравнению с 2022 годом и достигла 639,0 млрд тенге в 2023 году (498,6 млрд тенге в 2022 году)", – говорится в исследовании.

При этом наибольший объем затрат на соцпомощь и соцобеспечение пришелся на Туркестанскую область – 11,4% и Алматы – 9%. Меньше всего получила Улытауская область – 1% от общего объема помощи.