Счет на триллионы тенге: сколько кредитов выдано населению в первом квартале года

Как изменилась структура выдачи кредитов в первом квартале 2025 года, и какой продукт был наиболее востребованным – в материале Zakon.kz.

За первый квартал 2025 года населению было выдано кредитов на 4 трлн тенге. Сумма внушительная, однако номинальный рост к тому же периоду прошлого года составил 6,7%, при этом в реальном выражении сумма снизилась на 2,4%, такие данные представлены в исследовании Первого Кредитного Бюро.

Снижение также прослеживается в отношении числа выданных кредитов, на 4,1% по сравнению с прошлым годом. Подчеркивается, что в годовом выражении показатель идет вниз уже три квартала подряд. Число заемщиков при этом растет незначительно +1,3% год к году. В общей сложности по итогам первого квартала кредиты оформили 4,5 млн человек.

"Важную роль в слабой динамике выдач розничных займов сыграли меры по ограничению потребительского кредитования, вступившие в силу во втором полугодии прошлого года. Речь в том числе идет о запрете на выдачу потребительских кредитов населению при просрочке свыше 90 дней (не распространяется на случаи рефинансирования), ограничении максимальной суммы беззалогового потребительского кредита (около 8,7 млн тенге для заемщиков БВУ и около 4,3 млн тенге для заемщиков МФО в 2025 году, показатели привязаны к МРП), запрете на выдачу кредитов гражданам без согласия супруга (супруги)". ПКБ

Структура выдачи

Основная сумма от всего объема выдачи пришлась на потребительские займы без залога, в первом квартале 2025 года казахстанцы оформили их на сумму в 2,6 трлн тенге. Номинально объемы оказались на 5,4% выше, чем в те же месяцы годом ранее, однако темпы инфляции в годовом выражении были более значительными, так что реально показатели упали – на 3,7%. Как указали аналитики ПКБ, реальное годовое снижение отмечается уже третий квартал подряд. И такой тренд фиксируется на фоне принимаемых мер по дополнительному регулированию сферы потребительского кредитования.

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Число кредитов оформленных за январь–март, выросло на 6,8%. Число заемщиков, оформивших кредиты, составило в первом квартале 2025 года около 4,1 млн человек, по сравнению с тем же периодом прошлого года динамика практически отсутствует (+0,4%).

Таким образом, на одного заемщика за квартал в среднем приходится сумма выдач в 628 тыс. тенге, что номинально на 4,9% больше такого же показателя первого квартала 2024 года, а с поправкой на изменение цен – на 4,1% меньше.

Однако при более детальном анализе заемщики с потребительскими беззалоговыми займами серьезно отличаются друг от друга. Так, размер потребкредитов, оформленных за квартал "мелкими" заемщиками, не превышал 37 тыс. тенге на человека, тогда как нижней границей группы "крупных" заемщиков стала сумма примерно в 1,5 млн тенге. Средняя сумма составляет соответственно 22 тыс. тенге и 3,2 млн тенге, то есть разница – почти в 142 раза, пояснили в Бюро.

Объем выдачи ипотеки составил сумму в 466,4 млрд тенге. Это номинально на 5,1% больше, чем в аналогичном квартале прошлого года.

"Для общего понимания реальной динамики проведем коррекцию по потребительской инфляции. В таком случае окажется, что текущие объемы выдач оказались на 3,9% ниже, чем были годом ранее. В целом, по сравнению с ярко выраженной динамикой в отдельные кварталы последних лет, сейчас можно говорить скорее о стабилизации объемов на прошлогоднем уровне". ПКБ

Что касается числа самих выдач, то в январе-марте показатель оказался на 7,2% меньше, чем был в аналогичном периоде 2024-го. Число заемщиков составило примерно 25,9 тыс. человек, и год к году тут тоже снижение – на 5,8%. Соответственно, один заемщик за квартал в среднем брал в ипотеку сумму в 18 млн тенге, что уже больше, чем было в первые три месяца прошлого года (+11,6% номинально).

При этом, 10% "мелких" ипотечных заемщиков брали суммы не более 6,7 млн тенге, в среднем – по 4,4 млн; 10% "крупных" – как минимум от 31,5 млн, в среднем – по 46,7 млн тенге. В итоге 10% "крупных" заемщиков вместе оформили примерно такую же сумму, как 50% более "мелких", вместе взятые.

Объем выданных автокредитов сложился в сумме 481,7 млрд тенге. Год к году рост составил 19,2%. Но с поправкой на общую потребительской инфляцию положительная динамика сбавляет обороты сразу вдвое, до 9%, уточняется в исследовании.

Число выдач автокредитов прибавило год к году 13,1%. Число заемщиков, в свою очередь, показало чуть менее заметный рост – на 9,4%, до 54,8 тыс. человек. Средняя сумма выданного автокредита в пересчете на одного заемщика составила 8,8 млн тенге. По отношению к январю-марту 2024 года показатель увеличился номинально на 9%, а реально снизился на 0,4%.

На деле суммы автокредитов весьма существенно отличаются от усредненного показателя. Так, для половины заемщиков с более скромными суммами объем автокредитов за квартал не превышал 8,3 млн тенге, тогда как для 10% "крупных" автозаемщиков речь шла как минимум о 13,8 млн тенге. Более того, средний чек 10% самых "мелких" и 10% самых "крупных" автозаемщиков разнится в 13 раз: 1,4 млн и 19,2 млн тенге соответственно.

В целом, по данным ПКБ на 1 апреля оставшаяся задолженность физических лиц перед различными типами организаций приблизилась к 24,9 трлн тенге. По данным Бюро сюда входят данные полученные от банков второго уровня, МФО, ломбардов и т.д. Эта сумма включает в себя основной долг и начисленное вознаграждение и охватывает в том числе списанные кредиты. В сравнении с 1 января розничный кредитный портфель номинально прибавил 3,2%, что скромнее, чем было по итогам первых трех месяцев 2024 года (4,9%). Но это именно номинальные подсчеты, в которых не учтена инфляция, то есть обесценение тенге со временем.

Фото: ПКБ

В структуре розничного портфеля самый крупный сегмент в нем с точки зрения суммы представляют собой беззалоговые потребительские займы. Их доля составляет 49%, причем как минимум в последние три года этот показатель стабильно держится на этом уровне по состоянию на начало каждого квартала.

Что касается ипотеки и автокредитов, то в первом случае доля снижается, во втором растет. На 1 апреля автокредиты формировали 16% ссудной задолженности (прибавив 3% за год), ипотечные займы составили 27%, снизившись на 2%.

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