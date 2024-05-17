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Сколько потратили на образование в Казахстане в 2023 году

образование, деньги, расходы, фото - Новости Zakon.kz от 17.05.2024 14:56 Фото: Freepik
Затраты на образование в Казахстане по итогам прошлого года сократились. Сколько потратили на образование в 2023 году, в материале Zakon.kz.

В 2023 году затраты на образование составили 6% от всех затрат республиканского бюджета Казахстана. Для сравнения: доля расходов в 2022 году составляла 11,1%. При этом сумма затрат на образование уменьшилась на 35% по сравнению с 2022 годом и составила 1,3 трлн тенге (2 трлн тенге в 2022), сообщается на портале Института экономических исследований.

Более половины от всех затрат на образование – 54,8% – пришлось на начальное, основное среднее и общее среднее образование, 34,6% – на высшее и послевузовское образование, 2,2% – на дошкольное воспитание и обучение, 1,5% – на переподготовку и повышение квалификации специалистов, 1,4% – на техническое и профессиональное, послесреднее образование, 5,5% – на прочие услуги в области образования.

"В 2023 году в структуре затрат местных бюджетов на образование заняли 39,3% (37,6% в 2022 году). В абсолютном выражении сумма затрат на образование увеличилась на 29,2% по сравнению с 2022 годом и достигла 5,1 трлн тенге в 2023 году (3,9 трлн тенге в 2022 году)", – говорится в обзоре.

В разрезе регионов наибольшая доля затрат на образование в 2023 году приходилась на Туркестанскую область – 13,3%, далее следуют Алматы – 8,3% и Алматинская область – 7,7%.

Меньше всего на образование затратили в Улытауской – 1,1%, Абайской – 2,9% и Северо-Казахстанской областях – 2,9%. 

Ранее Zakon.kz сообщал, насколько увеличат госзаказ для обучения в колледжах. 

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