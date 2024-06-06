Лента новостей
0
Қаз
#Народный юрист #Паводки-2024 Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Зарплата казахстанцев в долларах стала максимальной, но "зеленый" обесценился

фрагмент купюры 1 доллар, фото - Новости Zakon.kz от 06.06.2024 17:13 Фото: Freepik
В I квартале 2024 года средняя заработная плата по РК, по данным БНС АСПР, составила 382 279 тенге. В пересчете на доллары это 852,08 доллара по курсу на 6 июня, сообщает Zakon.kz. Это абсолютный рекорд за последние 30 лет, если бы не одно "но"…

Дело в том, что и доллар, и особенно тенге, за 30 лет достаточно сильно обесценились. И по покупательной способности они близко не дотягивают до того уровня, который был в 1994 году.

Давайте вспомним недавнюю историю и посмотрим, как менялась средняя зарплата в РК за тридцать лет.

В ноябре 1993 года после введения тенге средняя номинальная заработная плата составляла… 128 тенге. Доллар тогда стоил 4,69 тенге. Но уже в декабре этого же года курс доллара вырос до 5,25 тенге, а в 1994 году за американскую валюту давали 35,64 тенге.

Уровень средней зарплаты в 1994 году вырос в 13 раз, до 1,7 тыс. тенге из-за гиперинфляции, дошедшей до 1160% годовых. В 1995 году инфляцию удалось обуздать (до 60% годовых), но среднемесячная средняя зарплата повысилась до 4,6 тыс. тенге.

Дальше все шло так же по нарастающей. Так, среднемесячная номинальная заработная плата одного работника в строительстве в 1995 году составляла 7852 тенге, в 1996 году – 9659 тенге, в 1997 году – 11 320 тенге.

В 2001 году среднемесячная номинальная заработная плата одного работника достигла 17 364 тенге, в 2005 году данный показатель составил 29 669 тенге тыс. тенге, в 2010 году – 76 тыс. тенге. В 2013 году средняя зарплата равнялась 108 640 тенге, 2015 году – 124 565 тенге, а в 2020 году – 200 300 тенге.

А теперь давайте посмотрим этот же показатель, но в долларовом эквиваленте.

Итак, средняя зарплата в Казахстане по годам в переводе на доллары составляла:

  • 1993 год – 27,29 доллара;
  • 1994 – 48,4 доллара;
  • 1995 – 78,5 доллара;
  • 1996 – 101,6 доллара;
  • 1997 – 113,2 доллара;
  • 2001 – 118 долларов;
  • 2005 – 256,3 доллара;
  • 2010 – 526,7 доллара;
  • 2013 – 717,4 доллара;
  • 2014 – 675,3 доллара;
  • 2015 – 568,3 доллара;
  • 2022 – 659,1 доллара;
  • 2023 – 740,4 доллара;
  • 2024 (I квартал) – 852,08 доллара.

Обратите внимание на рекордный 2013 год, когда зарплата в пересчете на доллары была 717,4 доллара, и последовавшее затем резкое падение. Это в 2014 году прошла девальвация и переход на плавающий курс национальной валюты. Показатель зарплаты в 700 долларов и выше мы смогли перешагнуть только в 2023 году.

И вот сегодня Казахстан номинально достиг самого высокого уровня зарплат как в тенге, так и пересчете на американскую валюту. Но, последнему моменту, увы, радоваться особо не получается. За 30 лет доллар обесценился… в два раза.

Инфляция доллара происходила всегда. Вот данные за 100 с лишним лет:

  • 1920 год – 2,65%;
  • 1940 год – 0,71%;
  • 1950 год – 5,93%;
  • 1960 год – 1,36%;
  • 1970 год – 5,57%;
  • 1980 год – 12,52%;
  • 1990 год – 6,11%;
  • 2000 год – 3,39%;
  • 2010 год – 1,5%;
  • 2019 год – 2,28%;
  • 2020 год (пандемия) – 7,5%;
  • 2023 год – 3,5%.

То есть 100 долларов в 2024 году равны 47,2 доллара в 1993 году. А средняя зарплата в РК в 2024 году в размере 852,08 доллара равна 407,5 доллара в 1994 году. 

Если же брать деньги, ориентируясь по их покупательской способности, то картина получится такая.

В 1995 году на 100 долларов (в обмене на тенге) можно было купить 410 буханок пшеничного "социального" хлеба. Сегодня – 246 буханок. В этом же году на указанную сумму можно было взять 291 л бензина АИ-93. Сегодня – 238 л. Тогда же гражданин РК мог приобрести на 7300 тенге (100 долларов в 1995 году) 68 кг баранины. В 2024 году на 100 долларов (44 800 тенге) можно купить 15 кг (в Алматы, если повезет). На 100 долларов в 1995 году можно было купить 91 л подсолнечного масла. Сегодня – 70 л. 

Однако, если брать цены и зарплаты 10-летней давности, то все будет не так уж плохо. 

В 2013 году средняя зарплата в Казахстане составляла 108 640 тенге. На эти деньги можно было купить 1065 л бензина АИ-92 или 1358 кг картофеля. Сегодня на среднюю зарплату в 393 605 тенге можно приобрести 1760 л бензина или 2122 кг картофеля. 

Впрочем, мерить покупательскую способность продуктами некорректно. Цены на продовольствие в мире растут без всяких валютных курсов. Так, в США за 10 лет цены на еду выросли на 26,8%. Стоимость продуктов опередила уровень инфляции за тот же период.

Вообще же средний уровень инфляции доллара составлял 2,53% в год с 1994 по сегодняшний день, что привело к совокупному росту цен на 111,57%. Это означает, что сегодняшние цены в 2,12 раза превышают средние цены с 1994 года, согласно индексу потребительских цен Бюро статистики труда США. За доллар сегодня можно купить только 47,266% того, что можно было купить тогда.

Вот такая получилась арифметика. В целом же отметим: невзирая на частности, прогресс есть. Рост зарплат в Казахстане в долларовом эквиваленте с 1994 по 2024 год составил почти 900%.

Читайте также

доллар, курс, тенге, прогноз
Продолжит ли расти доллар в июне и когда он может превысить 460 тенге
Курс доллара на торгах
Курс доллара снизился на торгах 6 июня
Андрей Валентинов
Казахстан 2024 год Доллар Тенге Цены Статистика
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
История со школьным бухгалтером, который украл свыше 400 млн тенге, получила продолжение
История со школьным бухгалтером, который украл свыше 400 млн тенге, получила продолжение
Аким района Атырауской области уволился после семейного скандала
Аким района Атырауской области уволился после семейного скандала
Алматинцев массово пересадят на автобусы
Алматинцев планируют пересадить из личных машин в автобусы
Впервые в истории: в Алматы несколько дней будут перекрывать дороги из-за ЧА по велоспорту
Впервые в истории: в Алматы несколько дней будут перекрывать дороги из-за ЧА по велоспорту
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: