Бюджет Казахстана почти спасен: члены ОПЕК+ договорились о снижении добычи нефти

Страны-члены Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК) и их партнеры все-таки решили стабилизировать добычу нефти на 2024 и 2025 годы. Стоимость нефти марки Brent сразу пошла вверх, отыграв 5% и достигнув комфортного уровня 82 доллара за баррель, сообщает Zakon.kz.

Для Казахстана это однозначный "плюс", поскольку в бюджете на 2024-2026 год закладывалась стоимость нефти именно 80 долларов за баррель. Говоря другими словами, каждый доллар сверх этой суммы пойдет в Национальный фонд, что в конечном итоге выгодно всем и каждому.

Уровни добычи нефти на конец 2024 и 2025 год. Фото: opec.org

В конце прошлого и в начале этого года на мировом рынке наблюдается очень высокий уровень волатильности нефтяных цен, отмечают многие эксперты. Это связано со спадом в экономиках фактически всех стран ЕС, Японии, Китая и Азиатско-Тихоокеанского региона. Во многих странах правительства усиленно боролись с инфляцией, повышая учетные ставки. Из-за этого дорожали кредитные средства, падал интерес к инвестициям и уменьшался потребительский спрос. "Масла в огонь", если так можно сказать, подлили конфликты в Палестине, между Ираном и Израилем и ракетные атаки хуситов. В итоге цены на нефть весной 2024 года были выше рыночных.

Тем не менее, решение ОПЕК+ стабилизировать цены на "черное золото" для Казахстана – однозначный "плюс", поскольку в бюджете на 2024-2026 год закладывалась стоимость нефти именно 80 долларов за баррель. Говоря другими словами, каждый доллар сверх этой суммы пойдет в Национальный фонд, что в конечном итоге выгодно всем и каждому, считает экономист Тулеген Аскаров.



При этом решающей роли для благосостояния страны нефть уже не играет, отмечает эксперт.

Дело в том, что у одного из главных внешнеторговых партнеров РК – Китая – нефть никогда не играла ключевой роли в структуре экономики. И второй основной партнер – Россия – тоже (скорее вынужденно) уходит от нефтяной зависимости. Таким образом и Казахстан потихоньку слезает с "нефтяной иглы".

К тому же на бюджет РК положительно влияет и внешняя торговля.

"Впервые за многие месяцы мы видим снижение импорта и профицит торгового баланса. Дефицит текущего счета РК сегодня сократился более чем вдвое по сравнению с аналогичным периодом прошлого года". Тулеген Аскаров

Таким образом, Казахстану каждый лишний нефтедоллар – как подарок судьбы. Во второй половине 2024 года можно не думать о ценах на нефть, а вплотную заняться выполнением годового бюджета и текущими экономическими реформами.

Ранее сообщалось, что, несмотря на рост экономической активности в стране, налоговые поступления в консолидированный бюджет РК показали снижение в первом квартале 2024 года против увеличения на 20% за аналогичный период 2023 года.